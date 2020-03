Ben Harper, María Jiménez y Miguel Bosé, en el sexto Universal Music Festival

Ben Harper, Miguel Bosé y María Jiménez serán algunos de los principales protagonistas del Universal Music Festival de 2020, que se celebrará en el Teatro Real de Madrid el próximo verano, según han anunciado sus organizadores, "orgullosos" de haber conseguido la paridad de género en el cartel.

En la lista de artistas confirmados este miércoles en rueda de prensa se encuentran también Ana Torroja, Pablo López, Miriam Rodríguez y la chilena Mon Laferte, una de las grandes premiadas en los últimos Latin Grammy.

Todos ellos se sumarán a Patti Smith, Roger Hodgson y Carlos Rivera, primeros artistas del cartel confirmados para esta sexta edición, que volverá a tener lugar entre junio y julio en su sede habitual del Teatro Real.

Serán "diez noches únicas", ha prometido Narcís Rebollo, presidente de la discográfica Universal Music en España, que arrancarán con Patti Smith el 23 de junio con éxitos como "Because The Night" o "People Have The Power".

Le seguirán, por este orden, María Jiménez con un espectáculo "ad hoc" para el Real que será grabado para su posterior edición (15 de julio), Miguel Bosé (18 de julio), Ana Torroja (21 de julio) y el músico estadounidense Ben Harper (22 de julio).

Repite en este festival Pablo López, que hará un "show" diferente con él solo al piano (23 de julio), unos días antes de la joven Miriam Rodríguez, que presentará su segundo disco (26 de julio), de Carlos Rivera (27 de julio) y del exlíder de Supertramp, Roger Hodgson, quien cerrará el ciclo (28 de julio).

Las entradas para los conciertos anunciados hoy salen a la venta para el público general el día 10 de marzo, con preventas diseñadas en los días previos para amigos (día 5) y abonados del Teatro Real (dia 6).