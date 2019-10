Haydée Milanés regresa a España tras 10 años para presentar su "Amor Deluxe"

La cantautora cubana Haydée Milanés regresa a España esta semana después de diez años de ausencia para presentar el álbum "Amor Deluxe", donde interpreta canciones de su padre, el legendario Pablo Milanés, a quien tendrá como invitado especial durante su parada en Madrid, el próximo 16 de octubre.

La gira, que comenzará el domingo 13 por Málaga, incluirá actuaciones en las ciudades gallegas de Santiago de Compostela (17) y Ferrol (18), hasta concluir en Barcelona el 20 de octubre.

En adición a la presencia de su padre, Milanés (La Habana, 1980) compartirá escenario en Madrid con la andaluza Martirio, en lo que promete ser uno de los espectáculos más especiales del breve tour.

"Hace diez años que no me presento en ese país querido y me hace mucha ilusión", señaló a Efe la artista, para quien "Amor" y su continuación "Amor Deluxe", han sido "un logro muy grande" y la culminación de un sueño.

En el primer volumen, Milanés se "da el gusto" de cantar a dúo con su padre, algo que siempre hacen en casa pero que por primera vez sucedió en un estudio como un proyecto conjunto, explica.

Las conocidísimas "Para vivir", "Ya se va aquella edad" y "El breve espacio en que no está" adquieren nueva vida en el diálogo intergeneracional que propone "Amor", que además rescata temas como "A veces cuando el sol" y "Hoy estás quizás más lejos", grabadas por un joven Pablo Milanés camino a convertirse en símbolo musical.

"Independientemente de que sea mi padre, Pablo Milanés es un referente muy importante dentro de la música cubana, y para mí como intérprete, como músico, es de vital importancia reconocerlo en mi trabajo", señala.

Si en el primer disco prima un "sonido esencialmente trovadoresco, alejado de todo arreglo abigarrado" que privilegia la voz y a la guitarra, en "Amor Deluxe" se "abre la sonoridad" por la influencia de invitados del calibre de Fito Páez, Joaquín Sabina, Omara Portuondo, Pancho Céspedes, Chico Buarque y Julieta Venegas.

Carlos Varela, el dúo Ibeyi, Lila Downs, Rosalía León, Pável Núñez, Edgar Oceransky, Pedro Aznar y Silvia Pérez Cruz también cantan con Haydée en este "disco muy variado", por la amplitud de los formatos, géneros y estilos incluidos en él.

"Esto me encanta, porque dentro de toda esta variedad, hay una unidad. Creo que es un disco muy lindo y me gusta mucho como suenan las colaboraciones", insistió la cantante, que continúa así el trabajo de rescate y tributo a las raíces de la música cubana que inició en su proyecto "Palabras" (2014), con temas de Marta Valdés.

Con un nombre propio dentro del rico escenario musical de la isla, Haydée Milanés mostró su propia voz en "Haydée" (2004), más madura ya en su bien recibido álbum "A la felicidad" (2010), con el que logró afianzar su lugar dentro del ámbito de la canción de autor.

En septiembre de 2018 la joven cantautora celebró su ingreso a la Academia de los Grammy Latinos como miembro votante.