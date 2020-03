Helena Pimenta cierra en Valencia su etapa como directora del Teatro Clásico

La directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Helena Pimenta, se despide del cargo con la representación en Valencia de 'El castigo sin venganza', escrita en 1631 por el poeta y dramaturgo Lope de Vega, uno de los más insignes representantes del Siglo de Oro.

La obra, que se representará durante los días 5,6 y 7 de marzo en el Teatro Principal de Valencia, es "una mezcla entre la muerte y el erotismo como núcleo principal, en la que todo se cuestiona en un clima de ambigüedad".

Pimenta ha asegurado que la obra, escrita al final de la vida de Lope de Vega, "es una pieza fundamental de la tragedia clásica española del Siglo de Oro y una de las obras maestras de la literatura dramática universal que nos muestra nuevas facetas en cada relectura, en cada puesta en escena, como un diamante que refleja el retrato íntimo de la sociedad de todas las épocas, sus miedos, pulsiones, contradicciones y fantasmas".

"Es una profunda reflexión sobre el poder, la justicia, la responsabilidad, el amor y el deseo, ambientada en el contexto político de las ciudades-estado enfrentadas en la convulsa Italia de finales del quattrocento", ha añadido.

Según ha contextualizado la directora, "es una obra escrita a los sesenta y nueve años, cuando el autor está angustiado".

Joaquín Notario, uno de los actores, ha agradecido la labor de la directora y ha afirmado que "Helena deja la compañía pero creo que hemos hecho algo fantástico durante este tiempo: hemos situado el verso en nuestro teatro clásico en el siglo XXI y eso ha costado, pero creo que el resultado ha sido fantástico".

Emocionada, la actriz Nuria Gallardo ha afirmado que "los principios y los finales son los que más cuestan y, no solo hablo de este trabajo, sino de todo el proyecto que ha hecho Helena desde que comenzó en la Compañía Nacional" y ha remarcado que "un barco no se mueve si todos los marineros que están dentro no van en la misma dirección y ella ha conseguido que todos los marineros que estamos ahí nos movamos en la misma dirección".

Esta obra, versionada por Álvaro Tato, cuenta con el reparto de David Soto (Ricardo); Fernando Trujillo (Febo); Joaquín Notario (duque de Ferrara); Lola Baldrich (Cintia, Andrelina y Lucrecia); Nuria Gallardo (Aurora); David Boceta (Federico); José Tomé (Batín); Beatriz Arguello (Casandra) y Javier Colllado (Marqués de Ganzaga).