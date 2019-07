Himesh Patel ("Yesterday"): "la vida sin los Beatles sería muy pobre"

"Gracias a los Beatles, la sociedad empezó a ser más consciente de la existencia de otras culturas en el mundo. Por eso, la vida sin ellos sería muy pobre". Esa es la conclusión de Himesh Patel, tras protagonizar "Yesterday", un filme que fantasea con un mundo en el que no se recuerda a la banda de Liverpool.

Entre otras influencias, el actor británico resalta, en una entrevista con Efe en Londres, la obsesión de George Harrison por los ritmos de la India y en especial por el sitar, un instrumento de cuerda pulsada parecido a la guitarra que se caracteriza por su sonido metalizado y sus glissandos.

En la cinta de Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire), Patel interpreta a Jack Malik, una de las pocas personas en el planeta que recuerda a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr tras un apagón que deja sin luz a todo el planeta.

Después de este acontecimiento, el joven cantante y guitarrista que sueña con la fama pasa de ser un fracasado a convertirse en una estrella del panorama internacional a costa de las famosas letras y melodías de los cuatro de Liverpool, que casi nadie recuerda.

"Yesterday" lleva a la gran pantalla la idea de cómo sería el mundo sin los Beatles y revela si el encanto de sus canciones seguiría siendo tan especial en pleno siglo XXI, donde no solo ellos, sino también otros iconos culturales, han desaparecido del mapa de un día para otro.

De darse esta situación hipotética, Malik y su amiga Ellie (Lily James), lo tienen claro y, para ellos, si los Beatles surgieran en la actualidad seguirían siendo una revelación.

"Su música trasciende en el tiempo, porque hay magia en ella", recalca James.

Lo mismo piensa su compañero de reparto, quien confiesa que no ha acabado harto de interpretar los temas de la banda a pesar de cantarlas una y otra vez durante los rodajes.

"No he tenido una desintoxicación de su música, porque eso significaría que son tóxicos y para nada lo son. Esa es la magia de sus canciones, que no te cansas de escucharlas", subraya Patel.

Según cuentan ambos actores, fueron sus progenitores los que les inculcaron la pasión por el pop rock de los Beatles ya desde la infancia.

"Mi madre amaba a John Lennon y ella me enseñó su canción 'Imagine', que fue la primera que escuché de él", recuerda Patel, de 29 años.

Mientras que en el caso de James (Surrey, 1989) fue su padre quien le ponía las cintas de los Beatles en el coche cuando era pequeña.

Si algo demuestra el nuevo lanzamiento de Universal es que los milagros existen, y si no, que se lo digan a Patel, que vivió una de esas circunstancias durante el período de castings en las que uno se replantea hasta qué punto existe el destino.

"Estando en el metro de Nueva York antes de ir a Londres a ver a Danny, un músico callejero empezó a tocar 'I want to hold your hand' y me dedicó una especie de gesto. Fue muy raro porque, claro, él no sabía que yo estaba en el proceso de selección y no nos conocíamos, y viendo dónde estoy ahora, pienso mucho en ese momento", relata el actor.

El viaje personal y profesional que experimenta su personaje en "Yesterday" muestra cómo la fama y el dinero no siempre son sinónimo de felicidad, un estado emocional sobre el que reflexionaron los actores durante la entrevista.

"Felicidad para mí es estar rodeado de los tuyos, de la gente a la que quieres, de tus amigos, de tu familia... Me acuerdo que con trece años viví esta situación y no puedo expresar lo que sentí entonces, es indescriptible, éxtasis puro", rememora James.

Por temas como la alegría, esta comedia romántica con guion de Richard Curtis (responsable de las historias de filmes míticos del género como "Love Actually" o "Cuatro bodas y un funeral") "es "muy necesaria" según Patel, ya que "recuerda que el amor existe y que hay que creer en lo mejor de cada persona".

Y esta celebración del amor llega a su punto más álgido con una de las famosas canciones de los Beatles: "All you need is love" (Todo lo que necesitas es amor), con la que Jack se da cuenta de lo que realmente importa en la vida.

Esta pista, al igual que todas las que se incluyen en la cinta y su orden de aparición, ayudan a construir el relato del filme, ya que es la música la que construye el arco narrativo del personaje de Jack.

"She loves you", "I Want to hold your hand", "Yesterday", "I saw her standing there", "In my life", "Penny Lane", "Eleanor Rigby", "Strawberry fields forever", "Here comes the sun", "Hey Jude" y "Help!" son algunos de los éxitos de los Beatles que los protagonistas cantan en esta nueva entrega.

"Yesterday" incluye además algunas curiosidades para los fans, como una recreación de qué aspecto tendría John Lennon (1940-1980) hoy en día.

Por Brenda Pérez Zapater