The Hole Zero traslada al espectador al Nueva York de los 80 en Zaragoza

Música, acrobacias y comedia llegan a Zaragoza con "The Hole Zero", en el que la maestra de ceremonias, Pepa Charro, más conocida como la "Terremoto de Alcorcón", llevará al espectador a los orígenes de este provocativo espectáculo, la discoteca Studio 54 en el Nueva York de los años 80.

La acción se desarrolla en la Nochevieja de 1979 a 1980, un cambio de época histórico en el que participan 24 artistas de diferentes nacionalidades como Cuba, Ucrania, Brasil, Argentina y España, entre otros.

La música, ha apuntado en declaraciones a los medios "La Terremoto de Alcorcón", es uno de los puntos fuertes del espectáculo, con "canciones conocidas, cantadas en directo, que permiten al público identificarse con ellas", aunque en esta ocasión "hay más números circenses que en otros espectáculos".

"Se agradece que durante el espectáculo sucedan más de una cosa en el escenario, de esa forma los espectadores pueden ver más cosas y se comparte la mirada con los acróbatas", ha comentado.

Por su parte, el director artístico, Iñaki Fernández, ha resaltado que no es necesario haber visto los espectáculos anteriores, "The Hole" y "The Hole 2" para poder "disfrutar" de éste.

La rueda de la muerte, un desnudo, acrobacias y canciones son algunos de los números que los actores han puesto en práctica tras la presentación, que los espectadores podrán disfrutar desde esta misma tarde, a las 20.30 horas, hasta el próximo 13 de mayo en la carpa instalada en el Parking Sur de la Expo.

Tras Zaragoza "The Hole Zero" viajará a Murcia, Alicante, Palma de Mallorca y Gijón.