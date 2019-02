"How to Train Your Dragon 3" consigue el mejor arranque de la saga

"How to Train Your Dragon: The Hidden World", tercera entrega de esta saga de animación, consiguió el mejor estreno de toda la franquicia en territorio estadounidense con una recaudación estimada de 55,5 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

Se trata del mejor debut en lo que va de año, superando en más de 15 millones las cifras de "Glass".

En el filme, el joven vikingo Hiccup (Jay Baruchel) y su aliada Astrid (America Ferrera), acompañados por su inseparable dragón Toothless, deben hacer frente a una terrible amenaza para su aldea, y para ello tendrán que dejar atrás el único hogar que han conocido y viajar a un mundo oculto que parecía más mito que realidad.

El segundo lugar fue para "Alita: Battle Angel" con 12 millones de dólares, un descenso del 58 % respecto a su fin de semana de estreno.

La cinta, basada en el manga "Gunnm" de Yukito Kishiro, aprovecha la tecnología digital usada por James Cameron en "Avatar" para contar cómo una cíborg despierta en un depósito de chatarra sin ningún recuerdo y emprende una aventura hasta conocer su identidad.

El tercer puesto fue para "The LEGO Movie 2", con 10 millones de dólares.

En esta obra de animación, los ciudadanos de Bricksburg afrontan una nueva amenaza en forma de invasores del espacio exterior que destruyen todo a su paso. Para acabar con ellos, los protagonistas deben viajar a mundos inexplorados, donde pondrán a prueba su coraje y su creatividad.

Además, la cinta "Fighting with My Family" logró 8 millones de dólares y se encaramó a la cuarta posición.

Con Dwayne Johnson como productor y actor de reparto en su primera incursión en el cine "indie", la obra narra la cómica historia de una familia proletaria del Reino Unido que está completamente enamorada de la lucha libre y que organiza combates con escasos medios en bares y recintos de poca monta.

Por último, la comedia "Isn't It Romantic" completó la lista con 7,5 millones de dólares.

La película, protagonizada por Rebel Wilson, se centra en una joven cínica y descreída en el amor que, tras un golpe en la cabeza, se despierta en un mundo convertido en la comedia romántica ideal.