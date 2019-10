La agencia Hoy de Argentina gana el premio de publicidad de ONU Mujeres y USAID

La campaña "Más licencia por paternidad", de la argentina HOY, ganó el premio "De Igual a Igual a la publicidad no sexista", un galardón de ONU Mujeres y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que reconoce el trabajo de las agencias que retan los estereotipos de género.

La directora para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, dijo a Efe en Cartagena de Indias que para esa entidad "este premio es fundamental porque demuestra cómo trabajando en conjunto las agencias de publicidad, las marcas y nosotros, podemos aspirar a romper estereotipos que son discriminatorios".

Además demuestra cómo se lucha contra "los sesgos que ponen a la mujer como objeto o ponen a la mujer en posiciones que no son de igualdad, en posiciones que discriminan y las violentan".

El galardón fue entregado durante la primera jornada de la Cumbre +Cartagena y reconoce la creatividad, la innovación en comunicación, la publicidad y el mercadeo en la promoción de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

Vaeza explicó que están trabajando para que las campañas publicitarias que se hagan "pongan a la mujer en el centro y la empoderen".

El segundo lugar del premio quedó la agencia brasilera So What con la campaña "Com Você Eu Jogo Melhor", mientras que en el tercer puesto se ubicó la colombiana McCann con "Entrevista a Ciegas, Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC)".

De igual forma, la multinacional británico-neerlandesa Unilever recibió el premio del jurado a las marcas por el "Proyecto Muéstranos" y la brasileña Publicis obtuvo el Premio del público a campaña postulada por agencia por la "#ShareMakesUsBetter".

El premio del público a campaña postulada por marca fue para "Mi expresión, mi elección", de Ésika, y el premio especial De igual a igual a la trayectoria de colaboración con ONU Mujeres lo consiguió AMEN Uruguay.

La subdirectora de la Misión de USAID en Colombia, Martha Aponte, dijo que "este año pudimos observar la cantidad de casos de toda América Latina que ya se han sumado para transformar los estereotipos de género" y contar historias.

Para ONU Mujeres que 108 campañas que promueven la igualdad en América Latina participaran en el concurso, evidencia que más agencias y marcas se están uniendo a un "cambio cultural" que es necesario.

Vaeza también dijo que América Latina ha "evolucionado mucho", pues pasó de ser "una región donde no había casi participación política y ahora llegamos al 30 %".

"No es así en las alcaldías donde estamos muy bajitas todavía, solamente el 13% de las mujeres son alcaldesas", afirmó y añadió que "en materia de empoderamiento económico somos el 54 % de la población económicamente activa, estamos creciendo".

Según Vaeza, lo que hay que hacer es buscar medidas de aceleración para que la mujer participe más en la economía y esto se logra, por ejemplo, "estableciendo un buen sistema de cuidados para que la mujer pueda dejar con tranquilidad a su bebé, a su discapacitado o a su adulto mejor para que pueda salir a trabajar".