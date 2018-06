Huerta se une a treintena ministros dimitidos desde comienzo de la democracia

El hasta hoy ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, se suma con su retirada, tras divulgarse que cometió fraude fiscal, a la treintena de ministros que, por muy diferentes razones, han dimitido desde el inicio de la democracia.Por orden cronológico tres ministros (dos de ellos además vicepresidentes) abandonaron los ejecutivos de Suárez, dos en la presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo, dos vicepresidentes y siete ministros durante los gobiernos de Felipe González, uno bajo las presidencias de Aznar, otros cuatro en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, siete con Mariano Rajoy y uno con Pedro Sánchez.Adolfo Suárez aceptó la dimisión de varios de sus compañeros de gabinete. La primera fue la de Gabriel Pita da Veiga en 1977 por estar en contra de la legalización del PCE.Con posterioridad, Suárez asumió las renuncias de sus vicepresidentes económicos y ministros de Economía, Enrique Fuentes Quintana, el 24 fe febrero de 1978, por disconformidad con otros miembros del gabinete, y Fernando Abril Martorell, el 8 de septiembre de 1980, antes de que él mismo dimitiera en enero de 1981 para dar paso a Leopoldo Calvo-Sotelo.En sus casi dos años como jefe del Ejecutivo, Calvo-Sotelo dio el visto bueno a las renuncias de Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Justicia el 31 de agosto de 1981, poco antes de abandonar UCD para crear otro partido, y de José Luis Álvarez como responsable de Agricultura, que salió del Gobierno el 12 de septiembre de 1982 para incorporarse al democristiano Partido Demócrata Popular (PDP).Durante los Gobiernos socialistas de Felipe González hubo nueve dimisiones: dos vicepresidentes y siete ministros. La primera fue la de Manuel Chaves, entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, que abandonó el puesto el 20 de abril de 1990 para presentarse como candidato a la Junta de Andalucía.Sin embargo, la dimisión de mayor resonancia fue la de Alfonso Guerra como vicepresidente del Gobierno, que hizo pública el 12 de enero de 1991 durante el Congreso de los socialistas extremeños y a causa de las fuertes presiones de la oposición política por la polémica sobre los negocios de su hermano Juan.Un año más tarde, el 13 de enero de 1992 presentó la dimisión como ministro de Sanidad Julián García Valverde, como consecuencia del escándalo por la venta de unos terrenos de Renfe cuando éste presidió la compañía ferroviaria estatal.Por razones de salud, en junio de 1992 dimitió el ministro de Exteriores Francisco Fernández Ordóñez.La declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana por parte del Tribunal Constitucional provocó la dimisión del ministro del Interior José Luis Corcuera, el 23 de noviembre de 1993.El también titular de Interior Antoni Asunción dimitió el 30 de abril de 1994 al asumir sus responsabilidades políticas al día siguiente de la huida del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, aunque el presidente González no aceptó la renuncia hasta el 4 de mayo.Poco después, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Vicente Albero, presentó su renuncia el 4 de mayo de 1994 por la "dejación fiscal" que había cometido diez años antes al no declarar a Hacienda unas cédulas hipotecarias valoradas en 37 millones de pesetas.El escándalo por las escuchas del Cesid a personalidades públicas provocó la dimisión del vicepresidente Narcis Serra el 28 de junio de 1995, así como del entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, cuya salida efectiva se materializó dos días después.Ya bajo la presidencia de José María Aznar, el 19 de febrero de 2000 dimitió Manuel Pimentel, entonces titular de Trabajo y Asuntos Sociales, que constituye el único ministro dimisionario de Aznar, después de que se conociera que la esposa de uno de sus subordinados obtuvo fondos públicos para una empresa de formación.La primera de las cuatro renuncias durante la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero fue la del ministro de Defensa, José Bono, que dimitió el 7 de abril de 2006 para retirarse de la primera línea política y dedicarse a su familia. Sin embargo, regresó dos años después, cuando consiguió un escaño de diputado y fue elegido presidente de la Cámara Baja.Ese mismo año, el 8 de septiembre, dejó el Gobierno José Montilla, ministro de Industria, Turismo y Comercio, para iniciar su carrera por la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.Similar al caso anterior fue el del ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, quien salió del Gobierno el 12 de febrero de 2007 para aspirar a la Presidencia canaria en mayo.El último ministro en abandonar un gobierno de Rodríguez Zapatero fue el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que renunció el 23 de febrero de 2009 después de que se hiciera público que había participado en una cacería sin la licencia pertinente.Con los gobiernos de Mariano Rajoy, el primero en dimitir fue el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, en abril de 2014, para liderar la candidatura popular a las elecciones europeas.Alberto Ruiz Gallardón renunció el 23 de septiembre a la cartera de Justicia y dejó la política después de que el presidente del Gobierno anunciara la retirada de la reforma de la ley del aborto, que él había promovido.El 26 de noviembre de 2014, la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentó su dimisión después de que el juez Pablo Ruz considerara en un auto que pudo beneficiarse de una trama de corrupción a través de su exmarido Jesús Sepúlveda.Unos meses después, el 26 de junio de 2015, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, cesó a petición propia por "razones personales" y el 31 de julio fue nombrado embajador de España ante la OCDE.El 15 de abril de 2016, el ministro de Industria en funciones -desde las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015-, José Manuel Soria presentó su renuncia expresa a sus responsabilidades, así como a su acta de diputado y a todo tipo de actividad política, tras aparecer su nombre vinculado a los llamados "Papeles de Panamá".La ministra de Fomento desde 2011, Ana Pastor, dejó su cargo en julio de 2016 para ocupar la Presidencia del Congreso, tras las segundas elecciones generales celebradas en seis meses.El último de los ministros de Rajoy en dimitir fue el titular de Economía entre 2011 y 2018, Luis de Guindos, que dejó el cargo en febrero cuando fue propuesto para ser vicepresidente del Banco Central Europeo.