Ian Anderson: No es nada fácil tocar tanto tiempo una música tan difícil

El sexo, las drogas y el rock and roll, así, "todo junto", están en "el corner" de la vida de Ian Anderson, líder de la banda Jethro Tull desde hace 51 años: "A mi edad es muy importante cada día que se está vivo y a eso me dedico. No es nada fácil tocar tanto tiempo una música tan difícil", asegura.

El escocés (Dumferline, 1947) solo espera una cosa del único concierto que dará en España, el próximo día 15 en el Tío Pepe Festival de Jerez: levantarse por la mañana sintiéndose bien. Eso querrá decir, afirma en una entrevista telefónica con EFE, que el concierto habrá sido "como tiene que ser".

Ese concierto es un "avance" de los que tienen previstos para febrero en Barcelona (28) y Madrid (29), en los que la banda de rock progresivo británica interpretará "The Very Best of Jethro Tull", una recopilación de una carrera que ha tenido siempre de líder a Anderson, compositor de casi todos los temas del grupo.

Además, en noviembre se editará "The Ballad of Jethro Tull", un libro que incluye un vinilo con material inédito, del que es "muy posible" que adelanten "algo" en su concierto del día 15.

"En Jerez vamos a hacer un recorrido por nuestra carrera. Y no, no podemos defraudar a nuestros seguidores de siempre, aunque ya no queden muchos vivos", bromea el músico.

"No queremos que nos lleven al British Museum con las antigüedades, pero tenemos una edad. Ojalá nuestra música inspire a las nuevas generaciones por otros 50 años más. Sería estupendo", desea el líder de Jethro Tull, que en medio siglo ha vendido más de 60 millones de discos.

Desde 1968, la banda, que en su primera década editó 11 álbumes, entre ellos el mítico "Thick as a brick" (1972), ha visto pasar por ella nada menos que a 36 componentes.

"Los peores momentos que hemos vivido han sido siempre relacionados con la muerte de algún miembro, no con diferencias de criterio", revela el flautista, guitarrista, compositor y cantante escocés, que ahora se acompaña del guitarrista Florian Ophale, el batería Scott Hammond, el pianista John O'Hara y el bajista y cantante David Goodier.

En los setenta, Jethro Tull se codeaba con Led Zeppelin, Elton John y los Rolling Stones y, de hecho, eran los que más entradas vendían: "hoy cada uno está en lo suyo", ironiza de nuevo el líder de la banda, que da cien conciertos al año de media por todo el mundo.

En el concierto de Jerez tocarán temas de su primera época en el Club Marquee de Londres y, por tanto, del disco "This Was" (1968), o piezas como "A song for Jeffrey", "Locomotive Breath", "Heavy horses" y "Aqualung", del célebre álbum del mismo título de 1971, prohibido en España hasta 1976.

"Sigo lo que pasa en España. La pugna catalana por la independencia y todas las implicaciones que esos movimientos tienen para Europa. Soy un convencido europeísta y también pienso que Gran Bretaña es el mejor lugar del mundo. Es un momento muy triste para mi país, demasiada tensión. Estoy muy enfadado con el Partido Conservador", revela el artista, poseedor de la Orden del Imperio Británico.

El independentismo, subraya, "da miedo", y él es "un tío pacífico": "Estoy en el medio. No es fácil llegar a un punto de equilibrio pero debemos intentarlo".

Nunca antes había estado en Jerez de la Frontera ni conocía el Tío Pepe Festival, pero reconoce que un elemento que le animó a aceptar, a pesar "de las altas temperaturas", fueron los caballos, por lo que su mujer, hija y nieta sienten pasión.

Para él, intuye, no va a resultar tan fácil la visita, porque ha de tener mucho cuidado con el calor: "el año pasado estuve en Montreal y la temperatura era tan alta que murieron 45 personas. Me han dicho que esos días hará allí 31 grados. Es mucho. pero menos que 41", se ríe.

En el concierto lo dará todo como siempre, pero solo sabrá cómo ha resultado cuando se despierte a la mañana siguiente: "si me siento bien, sintiendo que he hecho un trabajo digno, sabré que ha estado bien. Siempre ha sido así y lo será el resto de mi vida", recalca.

El grupo tiene previsto editar un nuevo disco completo a finales de 2020 o principios de 2021, que Anderson empezó a componer hace dos años, aunque la gira del medio siglo de Jethro Tull obligó a posponerlo: "Es uno de los dos o tres proyectos que quiero hacer antes de morirme", revela misterioso antes de soltar otra carcajada.

