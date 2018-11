Icíar Bollaín: "A veces no es posible adaptar los planes de rodaje"

La directora de películas como "Te doy mis ojos" (2003) o "Yuli" (2018) ha asegurado hoy, en relación con la polémica suscitada entre la actriz Aina Clotet y la directora Leticia Dolera, que los planes de rodaje "son un encaje de bolillos" y que a veces no es posible cambiarlos.

"Entiendo la frustración de no poder hacer un papel por estar embarazada, pero las actrices trabajan con su cuerpo, no es un trabajo cualquiera, no estás detrás de una mesa", ha opinado Bollaín.

Clotet acusó la semana pasada a Dolera de renunciar a contratarla para la serie "Déjate llevar" debido a su embarazo, a lo que el coguionista Manuel Burque replicó que se intentó, pero resultó "imposible" por el cariz de las escenas y las dificultades y renuncias que implicaba un plan de rodaje alternativo.

"A veces los actores piensan que se puede hacer más de lo que se puede, pero hay un momento en que, ante la cámara, las cosas no se pueden esconder. A veces la producción puede hacer mucho por resolverlo, pero otras veces no, por más que quieras", ha reflexionado la directora en declaraciones a Efe.

"No conozco sus circunstancias concretas, pero sé por experiencia que a veces haces lo humano y lo divino, y que los planes de rodaje son un encaje de bolillos en el que si mueves a un actor pierdes a otro, o una localización. A veces se puede y a veces no es posible", ha añadido.

Bollaín forma parte de la asociación de mujeres cineastas CIMA, que hoy ha pedido a través de un comunicado "un debate constructivo" y "búsqueda de soluciones" para evitar la desprotección legal en la que se pueden encontrar las actrices y otras profesionales del espectáculo en momentos como el embarazo o la maternidad.