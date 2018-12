Iggy Pop, The Chemical Brothers y Robyn, entre las nuevas confirmaciones para nuevos el Mad Cool

El festival Mad Cool ha anunciado hoy una nueva tanda de artistas para su edición de 2019, que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de julio, con Iggy Pop, The Chemical Brothers y la sueca Robyn, que acaba de lanzar uno de los considerados discos de 2018, "Honey".

Ha sido la cuenta oficial en Twitter de esta cita madrileña la que ha ido desvelando los nombres que se suman al cartel, con Years & Years, Disclosure (en formato DJ Set), Eric Prydz, Sharon Van Etten, Vince Staples, Miles Kane, H.E.R. y George Fitzgerald entre ellos.

La larga lista de incorporaciones la completan Charlottte De Witte, Tokimonsta, Nao, Yonaka, Le Butcherettes, Delaporte, Haai, Jasss, Lala Lala, Mitú, Valeras y Doblecapa.

Todos ellos extienden la conocida y ya de por sí nutrida oferta de Mad Cool para 2019, con The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, The National, The 1975, Vampire Weekend, Noel Gallagher y Vetusta Morla, por citar algunos.

Según advierte el cartel, aún quedan nombres por anunciar para la cuarta edición del festival, que este año logró reunir en una nueva sede al norte de Madrid a 240.000 personas, 80.000 por jornada.