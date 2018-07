Iggy Pop y el público se entregan mutuamente en el Festival de Montreux

El legendario cantante de rock Iggy Pop se entregó hoy por completo hasta llegar a perder un diente en un concierto en el Festival de Montreux en el que el público respondió con idéntico entusiasmo, ovacionándolo y coreando sus temas más populares, como "The Passenger" o "I wanna be your dog".

Su concierto comenzó unos minutos más tarde de lo previsto, cosa que impacientó al público suizo, no acostumbrado a las impuntualidades, que sin embargo enloqueció por completo desde que sonaron los primeros acordes de la guitarra eléctrica de Kevin Armstrong.

A sus 71 años, Pop consiguió llenar el Auditorium Stravinski, con capacidad para 4.000 personas, y demostró ser "A real wild one" (Un auténtico salvaje) ya que su energía juvenil y canalla no cesó hasta concluir su actuación.

Ya en la primera canción, "I wanna be a dog" el artista se quedó con el torso descubierto y desde entonces se convirtió en un hombre espectáculo tirándose agua por encima, quitándose el cinturón e incluso lanzándose en repetidas ocasiones encima del público, cosa que en uno de los casos hizo que perdiera un diente.

Sin embargo, el cantante solo se ausentó un momento del escenario y siguió el concierto como si nada hubiera pasado con la misma energía; no fue hasta terminar los bises que admitió sonriendo: "he perdido un diente".

Iggy Pop interpretó algunos sus temas más conocidos como "Candy" o "Lust for life" pero también otras canciones de su último álbum "Post Pop Depression" (2016) que escribió y grabó junto con Josh Homme, fundador del grupo de rock "Queens of the Stone Age".

Anteriormente, el grupo londinense "The Vaccines" llenó de buen rollo el escenario del Stravinski aunque, a pesar de empezar puntuales, no consiguieron movilizar a un público más reducido y pasivo.

Sin embargo los componentes del grupo no se dejaron contagiar por esta pasividad y, al igual que Pop, demostraron que el rock no es un género estático.

El momento álgido de su concierto llegó cuando interpretaron el tema "If you wanna" que publicaron en 2011 y que en 2014 fue elegido por la casa cervecera Estrella Damm para la banda sonora de su tradicional campaña de verano.

Su último single, "I can't quit" y "Post break up sex" (2011) fueron otras de las canciones más coreadas y aplaudidas.

"The Vaccines" también interpretaron algunos temas de su último trabajo publicado este mismo año y llamado "Combat Sport" que desde la euforia y la melancolía plasma las tensiones por las que ha pasado el grupo como la depresión y el amor que, según ellos, son deportes de combate cotidianos.

Con este cuarto álbum el grupo recupera su energía más rockera con la que se inició en 2010, después de haber experimentado con otros géneros como el pop.

Hacía cinco años que este conjunto londinense nacido en 2010 no actuaba en Montreux.