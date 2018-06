Ignacio Castillo: "El boxeo tiene algo muy cinematográfico por su lenguaje"

La gloria y autodestrucción del famoso púgil venezolano Edwin Valero es la columna vertebral de "El Inca", película que llega esta semana a los cines de Estados Unidos y cuyo director, Ignacio Castillo, dijo a Efe que el boxeo es muy atractivo por sus dinámicas y vocabulario.

"El boxeo tiene algo muy cinematográfico por su lenguaje. Es un deporte en el que cada detalle cambia todo. En poco tiempo ves el matiz tanto de los boxeadores como de la pelea: un golpe tiene un impacto inmediato. Y, de alguna manera, el cine es un poco así: es mucho de miradas, de movimientos", reflexionó el cineasta venezolano en una entrevista telefónica.

Castillo agregó que, con un boxeador en la gran pantalla, es fácil para el público "identificar rápidamente al héroe y el antihéroe", comprender los desafíos que plantea el guión y entender los dilemas de quien se sube a un ring: "Eres tú solo contra otro o tú contra ti mismo".

Protagonizada por Alexander Leterni y Scarlett Jaimes, "El Inca" fue la candidata venezolana a los últimos Óscar, pero su andadura comercial ha estado repleta de obstáculos legales de todo tipo.

Tal y como contó su realizador, "El Inca" se estrenó a finales de 2016 y solo estuvo unos pocos días en cartelera, ya que un juzgado venezolano determinó, como medida preventiva, que se retirara de las pantallas después de que una denuncia de la familia de Valero sostuviera que la cinta podía dañar el honor y la reputación de sus hijos.

Castillo defendió que eso fue una "acción ilegal", ya que, según sus argumentos, las leyes venezolanas no contemplan que se pueda sacar una película de las salas.

Tras ganar la apelación, "El Inca" participó en junio de 2017 en el Festival del Cine Venezolano en Mérida y se preparaba para regresar al circuito comercial, pero la cinta se encontró con un nuevo revés.

"Cuando estaba ya a punto de volver a las salas en el resto del país, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tomó otra medida preventiva", explicó el director, quien añadió que la intención de esta corte era volver a evaluar el caso.

"Sin embargo, no nos han llamado a la audiencia. Ha pasado ya un año y todavía el Tribunal Supremo no nos ha llamado. Entonces la película, de alguna forma, está en un limbo: no hay una sentencia firme en su contra, pero esta medida preventiva prácticamente la está matando", argumentó.

Más allá de cuestiones legales, "El Inca" es un intenso largometraje sobre Edwin Valero desde diferentes perspectivas: el exitoso boxeador capaz de noquear a cualquiera en una pelea, el joven enamorado completamente de su esposa y el hombre que, en su descenso a los infiernos, acabaría suicidándose tras asesinar presuntamente a su mujer.

Castillo detalló que, como cualquier compatriota, era un gran fan del boxeador, que se convirtió en un icono del chavismo y que tenía un gran tatuaje en el pecho con la imagen de Hugo Chávez.

"Pero de repente ocurrieron estas muertes tan trágicas, la de su esposa y la de él, y entramos en un silencio increíble: nadie hablaba de él (...). Es como si sigues la carrera de Rafa Nadal, estás muy pegado a Nadal, y, de repente, Nadal hace una locura y te preguntas '¿Qué pasó aquí?", indicó.

El director consideró que el púgil es "un personaje fascinante" con un "triángulo amoroso" propio de Shakespeare.

"Hay momentos en los que él se convierte en un diablo, sobre todo en el ring o en los celos", afirmó.

"Es una persona que lo que quiere es cariño, que las personas lo valoren, aprecien, admiren. Y la persona más importante en su vida llega un punto en que lo deja. Eso lo seca a él", apuntó.

De cara al futuro, Castillo contó que está preparando su salto a Hollywood con el proyecto en inglés "La muerte de Márquez", que será una cinta "coral" que combinará cine negro "con elementos de comedia".