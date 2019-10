India Martínez: "Palmeras" resume "lo que soy desde antes de nacer"

Echando la vista atrás, descubre India Martínez que con el tiempo ha hecho un viaje circular y que el éxito, lejos de alejarle de sus orígenes, le ha hecho parecerse más a esa niña que soñaba con cantar en el bloque 11 del barrio cordobés de Las Palmeras, al que ha vuelto para dedicarle un álbum entero.

"'Palmeras' es un resumen de lo que soy desde antes de nacer, una conexión con mi ADN, con la ilusión que sentía de niña, con mis ancestros", ha explicado a Efe Martínez (Córdoba, 1985) sobre el octavo álbum que acaba de sacar al mercado.

Para este trabajo, "tan personal", asegura haber necesitado tomarse un tiempo de reflexión "y de vivir nuevas experiencias para tener cosas nuevas que contar" después de la "vorágine" de haber hecho cinco discos casi seguidos, el último, "Te cuento un secreto", hace ahora tres años.

Este retorno a la esencia, lejos de ser solo inspiracional, es también visible en el videoclip de su primer single, "La gitana", rodado en el barrio que la vio crecer y aderezado "con su riqueza cultural".

Es a las mujeres de un barrio "tan humilde" a la que dedica muchos de los temas, como ese o "Pose natural", en los que se reivindica a sí misma y a todas aquellas que "aún hoy en día necesitan seguir luchando para que se atiendan sus argumentos" con frases como "Ay a ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso" o "Que yo me paso por el moño lo que tú me digas que aparento".

Aunque asegura que en la industria no ha sufrido el machismo en carne propia, "quizá por venir del flamenco en el que la mujer tiene mucha importancia", cree en la necesidad de cambiar las normas y "no seguir educando a las nuevas generaciones diciendo que está bien que la mujer sea inferior", porque eso es algo que hay que "borrar y evolucionar".

Con el tiempo ha aprendido a ser más directa, porque "uno va educándose y guardando la compostura, a veces demasiado" y, como no quería perder la naturalidad, ha creado un álbum lleno de expresiones coloquiales o "palabras mal sonantes" porque "en la vida diaria tenemos momentos bonitos y días de mierda" a los que reivindica que hay que llamar por su nombre.

"No me gusta encerrarme en un estilo, encasillarme o dar lo que la gente espera de mí. India es muchas más cosas que lo que la gente sabe, toco más estilos que las baladas por las que se me conoce", asegura firme la artista, que a lo largo de sus trece nuevas canciones ha mezclado el flamenco que le caracteriza con ritmos muy urbanos y latinos.

A esta fusión contribuye también su colaboración con los cubanos Orisha, con los que ha cantado el tema homónimo del álbum, "Palmeras", en el que juntaron nostalgias: "Acabamos por conseguir que ellos le hablaran a su barrio como yo le hablo al mío con un solo tema".

En el disco colabora también con el puertorriqueño Pedro Capó en la canción "Besos escondidos" y con el guitarrista español Vicente Amigo, con el que ha compuesto "Cielo y tierra", "un sueño cumplido" que tenía la cordobesa en mente desde los 15 años y que ahora, realizado, "ha merecido muchísimo la pena".

Con un Goya bajo la manga por la canción "Niño sin miedo" de la película "El niño" (2015), la Medalla de Andalucía y un sinfín de actuaciones en grandes escenarios a las espaldas y por venir, a Martínez le basta "conservar la voz, la forma de componer y el arte" para ser feliz.

