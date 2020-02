"Instinto maternal" arrasa en los premios Magritte del cine belga

La película "Instinto maternal", dirigida por Olivier Masset-Depasse, arrasó esta noche en la 10ª edición de los premios Magritte del cine belga, obteniendo nueve galardones en una ceremonia en la que el guatemalteco César Díaz se llevo el premio al director revelación con "Nuestras Madres".

"Sorry we missed you", del británico Ken Loach, se llevó el Magritte a la mejor película extranjera en coproducción y la actriz italiana afincada en Francia Monica Belluci recibió el galardón de honor a su carrera.

La gran triunfadora de la noche, "Instinto maternal", es un thriller en clave dramática que narra cómo la relación entre dos amigas extremadamente cercanas desde los años sesenta se deteriora cuando el hijo de una de ellas muere en presencia de la otra.

La cinta se llevó la recompensa en nueve de las diez categorías a las que aspiraba, que corresponden a mejor película, mejor actriz (Veerle Baetens), mejor dirección, mejor sonido, mejor banda sonora original, mejor actor secundario (Arieh Worthalter), mejor guión original o adaptado y mejor montaje.

Por su parte, "Nuestras madres", coproducción franco-holandesa de César Díaz distinguida como mejor primera película, cuenta la historia de un joven antropólogo que trabaja en identificación de desaparecidos en una agitada Guatemala, se encuentra con una pista que cree le puede conducir a su padre, un guerrillero desaparecido en la guerra.

El Magritte al mejor actor fue para Bouli Lanners por su trabajo en "C'est ça l'amour", el premio a la mejor película flamenca fue para "De Patrick", de Tim Mielants, y el de mejor documental se lo llevó "Mon nom est clitoris", una cinta de Lisa Billuart Monet y Daphné Leblond sobre la sexualidad femenina.

"Matriochkas", de Bérangère McNeese, fue elegido mejor cortometraje de ficción y "La foitre agricole", de Stéphane Aubier y Vincent Patar, el mejor corto de animación.