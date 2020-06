Instituciones públicas reconocen la trayectoria multidisciplinar de Sardá

Instituciones públicas como la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han reconocido la trayectoria y el trabajo multidisciplinar de la actriz Rosa María Sardá, fallecida este jueves a los 78 años en Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado su pésame a la familia y amigos tras conocerse la muerte de la actriz a los 78 años, y ha destacado el "legado profesional" que deja.

"Se ha muerto Rosa María Sarda, actriz de teatro, cine y televisión, que nos deja un legado profesional que siempre recordaremos. Mi pésame a la familia y a los amigos", ha publicado a través de Twitter.

En su perfil de Twitter, el departamento de Cultura de la Generalitat subraya: "Sus trabajos en el cine, el teatro y en la televisión, tanto en registro cómico como dramático, la mantendrán siempre entre nosotros".

El teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, el sociólogo Joan Subirats, ha querido rendir un "homenaje" a la actriz fallecida: "En muchos momentos de mi vida me ha acompañado con su arte, su socarronería y su capacidad de reírse críticamente de lo que la rodeaba".

Sardá figuró el año pasado entre las firmantes de un manifiesto de intelectuales, artistas y políticos, que pedía a los partidos catalanes que no impidieran la designación del líder del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómico para que pudiera ser nombrado presidente del Senado, algo que finalmente no sucedió.

"Estamos consternados por la noticia de la muerte de Rosa María Sardá. Perdemos una buena amiga que nos ha acompañado desde siempre, una actriz estimada y admirada, siempre comprometida con la democracia y el progreso. La recordaremos siempre. Que la tierra le sea leve", apuntaba Iceta en un tuit.

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián señalaba en la misma red social: "Me gustaba tanto lo que hacía que me daba igual lo que pensara. No se va sólo una gran actriz, se va una gran parte del patrimonio cultural que tenemos. Si hubiera nacido en Boston y no en Barcelona tendría 3 Ócars. Así de grande era".