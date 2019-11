La Interpol emite una orden de captura contra el actor argentino Juan Darthés

La Interpol emitió una circular roja para detener al actor Juan Darthés, acusado de violación por la actriz Thelma Fardin, y quien se encuentra actualmente en Brasil, según informaron este viernes fuentes policiales a Efe.

Juan Rafael Pacífico Dabul, nombre de pila de Darthés, fue acusado formalmente por la Fiscalía de Nicaragua por un delito de "violación agravada", y poco después de conocer la denuncia, el intérprete se trasladó a Brasil, país donde nació.

Nicaragua y Brasil no tienen acuerdos de extradición, y hace dos semanas, la Justicia nicaragüense giró una orden de captura internacional ante la jefa en el país de la Policía Internacional (Interpol) en contra del actor que ya fue aceptada.

"Esto surge de una justicia que está muy cuestionada no por el tema Darthés si no por todos los excesos y las transgresiones que han tenido a los derechos individuales", declaró al Canal Todo Noticias el abogado de Darthés, Fernando Burlando.

Según la denuncia, el actor se aprovechó de su "vínculo de confianza" con Fardin para cometer la agresión sexual en un hotel de Managua, cuando ella tenía 16 años, durante la gira de la serie de televisión "Patito feo: El show más lindo", que ambos protagonizaban.

El abogado de Darthés en Managua, César Guevara, solicitó al juez del caso, Celso Urbina, que no se efectuase la orden de captura en contra del actor argentino.

Además, le solicitó al juez que investigase el pasado de la actriz para que descartasen dudas de si la intérprete sufrió abuso sexual o no.

Asimismo, Darthés pidió que se citara a la denunciante para que declarase si acusó en el pasado a un exnovio de su madre -o a otros- de intentar abusar de ella, y también si fue víctima de violación u otra violencia sexual.

El juez Urbina desestimó por el momento el pedido de investigar el pasado de la actriz.

Fardin acusó públicamente al actor en diciembre de 2018 en un vídeo donde relataba la supuesta violación, y anteriormente se desplazó a Nicaragua para presentar la denuncia.

"En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena, el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años, una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara", contó la actriz.

El hecho tuvo una gran repercusión en Argentina que inspiró el 'hashtag' en las redes sociales de #Mirácómonosponemos como forma de repudio a la supuesta agresión.

El actor concedió una entrevista en la que aseguró que "nunca" violó a "nadie" y que fue la propia Fardin la que trató de seducirlo y él le dijo que "no".