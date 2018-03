Interpretan como alegato contra Trump el primer tema de Pearl Jam en 5 años

Pearl Jam ha lanzado en redes sociales un fragmento de su primer tema en cinco años, "Can't deny me", cuya letra de contenido político ha sido leída rápidamente en clave de alegato contra el presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Puedes volar más alto, más lejos, más rápido / puedes ser rico, pero no puedes negarme / No tengo nada, nada más que la voluntad de sobrevivir / No puedes controlarme y no puedes negarme", canta Eddie Vedder en la traducción del inglés de la canción, un regalo a su club de fans.

Se trata del primer material de estudio que publica la veterana banda de Seattle (EE.UU.) desde el lanzamiento en 2013 de su último disco, "Lightning bolt", aunque no ha trascendido de momento si se trata de un anticipo de su undécimo disco de estudio.

Este mismo martes está previsto que arranque una nueva gira internacional que les llevará en primer lugar a Santiago de Chile y que recorrerá después Brasil y Argentina antes de poner rumbo, a las puertas del verano, hacia Europa.

Su "Pearl Jam 2018 Tour" pasará por España, con dos conciertos: el 10 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 12 de ese mismo mes como cabezas de cartel de la tercera edición del festival Mad Cool de Madrid.

Autores de diez discos de estudio, desde la publicación del emblemático "Ten" (1991), Pearl Jam es uno de los grupos más aclamados por crítica y público, como lo reflejan los más de 60 millones de copias vendidas en todo el mundo.