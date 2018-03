Isabebella Rossellini: "Me considero una artista medioambiental"

Isabella Rossellini se ha definido hoy como "una artista medioambiental" en la presentación en Barcelona del estreno mundial de "Link Link Circus", una obra en la que ejerce de maestra de ceremonias de un pequeño circo formado por juguetes de madera, marionetas y una perra-actriz.

Ante un aforo de sólo 75 personas, la inolvidable protagonista de "Blue Velvet" mostrará su cara más personal al público del Teatre Akadèmia de Barcelona, del 14 al 25 de marzo, con un montaje de pequeño formato en el que une sus dos grandes pasiones: espectáculo y mundo animal.

"Yo soy actriz y modelo, pero he comenzado a escribir y quiero avanzar en esta línea", ha dicho hoy en rueda de prensa Isabella Rossellini, que firma el texto y codirige el montaje junto a Guido Torlonia, director artístico del Teatre Akadémia.

Torlonia fue quien propuso a Rossellini que el estreno absoluto fuera en el Akadèmia, algo que a la intérprete le pareció una gran idea porque "es mejor empezar en un espacio pequeño para ir experimentando".

La obra ya tiene fechas programadas en Nueva York, Los Ángeles, Francia y Brasil, ha avanzado Torlonia, pero el público barcelonés será el primero en ver este montaje, donde la actriz toma el centro del escenario de un peculiar circo, en el que destaca la perra-actriz Minnie, a quien Rossellini llama Minie-Streep "por lo bien que actúa" y por su capacidad innata para ponerse en la piel de varios personajes.

Minie-Streep interpreta un total de cinco animales, convenientemente caracterizada, con la ayuda del adiestrador Schuyler Beeman, que es también marionetista.

"Link Link Circurs" es un monólogo sobre las emociones, la inteligencia y la capacidad comunicativa de los animales, basado en datos científicos que Rossellini trata con sentido del humor y ganas de entretener.

"He querido ser positiva y no abordo ciertos aspectos negativos del trato que sufren hoy en día los animales. En lugar de denunciar he preferido dejar que los animales enamoren a los humanos, así quizás los trataremos mejor", ha explicado.

La obra está estrechamente ligada con una anterior titulada "Bestiaire d'Amour", otro monólogo en el que abordaba la sexualidad del mundo animal.

"Aquella pieza hablaba de los animales de cintura para abajo, aquí tratamos de ellos de cintura para arriba", ha bromeado la actriz, que ha despertado mucha espectación y ha atraído hasta al Teatre Akadèmia a un numero de periodistas y fotógrafos muy superior al habitual en esta pequeña sala.

Los organizadores de la rueda de prensa sólo han permitido preguntas relacionadas con la obra de teatro, pero eso no ha evitado que en la sala hayan resonado los grandes nombres que rodean a esta actriz desde la cuna.

Guido Torlonia ha recordado que la primera vez que trabajó con Isabella Rossellini fue en el homenaje que rindieron a su madre, Ingrid Bergman.

En este punto, la hija de Bergman y Roberto Rossellini ha subrayado que conocía a Torlonia de antes, por los espectáculos teatrales dirigidos por él en homenaje a Visconti y Fellini.

También ha mencionado a Robert Redford, impulsor del Sundance Channel, en el que Isabella Rossellini estrenó sus primeros cortometrajes sobre el comportamiento animal, algunos de los cuales se proyectan en "Link Link Circus".

Pero a quien más se ha referido hoy Rossellini ha sido a los animales que viven con ella en la granja que tiene en Long Island, donde cría pollos y adiestra perros guía, entre otras muchas actividades relacionadas con el mundo animal.

"El medio ambiente y los animales son mi inspiración y me ayudan a crear. Empecé en esta línea con vídeos destinados a ser difundidos por internet que tuvieron muchas visualizaciones, pero en la red es difícil obtener rendimiento económico que permita seguir creando, así que he vuelto a lo clásico: al teatro", ha concluido.