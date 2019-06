Isabel Allende y George R. Martin se reparten la atención de los lectores

Isabel Allende, con su "Largo pétalo de mar" y la saga de "Canción de hielo y fuego", de George R.Martin se dividen esta semana la atención de los lectores, que también se decantan por "The Mister", de E. L. James.

Allende reina en las listas de Argentina, España y Colombia; E.L.James en Portugal y Martin en Brasil, donde además aparece dos veces entre los libros más vendidos.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Ein Sohn ist uns gegeben" - Donna Leon (Diogenes).

2.- "Kaffee und Zigaretten" - Ferdinand von Schirach (Luchterhand).

3.- "Maschinen wie ich" - Ian McEwan (Diogenes).

4.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin).

No ficción:

1.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann).

2.- "Deutschland verdummt" - Michael Winterhoff (Gütersloher Verlagshaus).

3.- "Bin im Garten" - Meike Winnemuth (Penguin).

4.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Largo pétalo de mar" - Isabel Allende (Sudamericana).

2.- "Dime, ¿Quién es como Dios? - Florencia Bonelli (Suma de letras).

3.- "Mister" - de E.L. James (Grijalbo).

4.- "Matriarca, el barón y la sierva" - Federico Andahazi (Planeta).

No ficción:

1.- "Sinceramente" - Cristina Fernández de Kirchner (Sudamericana).

2.- "Equilibrio" - Daniel Pérez Rosetti (Planeta).

3.- "La Libertad de ser quien soy" - Pilar Sordo (Planeta).

4.- "Recuerdos que mienten un poco" - Indio Solari (Sudamericana).

Fuente Tematika.com/Yenny El Ateneo.

BRASIL

Ficción:

1.- "Fogo & Sangue" - George R. R. Martin (Suma de Letras).

2.- "A Garota do Lago" - Charlie Donlea (Faro Editorial).

3.- "A Guerra dos Tronos: As Crônicas de Gelo e Fogo, volume 1" - George R. R. Martin (Suma).

4.- "Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente" - Igor Pires, Gabriela Barreira, Anália Moraes (Globo).

No ficción:

1.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

2.- "Minha História" - Michelle Obama (Objetiva).

3.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).

4.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller).

Fuente: Revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Largo pétalo de mar" - Isabel Allende - (Penguin Random House).

2.- "Memorias de un hijueputa" - Fernando Vallejo - (Penguin Random House).

3.- "Algún día hoy" - Ángela Becerra - (Planeta).

4.- "Akelarre" - Mario Mendoza - (Planeta).

No ficción:

1.- "El milagro metabólico" - Carlos Jaramillo - (Planeta).

2.- "Mi historia" - Michelle Obama - (Penguin Random House).

3.- "La batalla por la paz" - Juan Manuel Santos - (Planeta).

4.- "Siquiera tenemos palabras" - Alejandro Gaviria - (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Largo pétalo de mar" - Isabel Allende (Plaza & Janés).

2.- "Recordar contraseña" - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa).

3.- "Bienvenidas al club" - Megan Maxwell (Planeta).

4.- "Lo mejor de ir es volver" - Albert Espinosa (Grijalbo).

No ficción:

1.- "Vida, la gran historia" - Juan Luis Arsuaga (Destino).

2.- "Come comida real (Movimientos realfooding)" - Carlos Ríos (Paidós).

3.- "Una historia de España" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara).

4.- "Voces de Chernóbil" - Svetlena Alexievich (Debate).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putnam's Sons).

2.- "A Game of Thrones" - George R. R. Martin (Bantam).

3.- "Thin Air" - Lisa Gray (Thomas & Mercer).

4.- "Good Omens" - Neil Gaiman & Terry Pratchett (William Morrow).

No ficción:

1.- "Stay Sexy & Don't Get Murdered" - Karen Kilgariff & Georgia Hardstark (Forge Books).

2.- "Unfreedom of the Press" - Mark R. Levin (Threshold Editions).

3.- "The Mueller Report" - The Washington Post (The Washington Post).

4.- "Educated" - Tara Westover (Random House).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "La disparition de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Fallois).

2.- "Ghost in love" - Marc Levy (Robert Laffont/Versilio).

3.- "La jeune fille et la nuit" - Guillaume Musso (Lgf).

4.- "Une fille comme elle" - Marc Levy (Pocket).

No ficción:

1.- "L'humanité en péril; virons de bord, toute!" - Fred Vargas (Flammarion).

2.- "Théorie de la dictature" - Michel Onfray (Robert Laffont).

3.- "Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité" - Aurélien Barrau (Michel Lafon).

4.- "Les quatre accords toltèques; La voie de la liberté personnelle" - Miguel Ruiz (Jouvence).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Il cuoco dell'Alcyon" - Andre Camilleri (Sellerio).

2.- "Nella Notte" - Concita De Gregorio (Feltrinelli).

3.- "Aria" - Marzia Sicignano (Mondadori).

4.- "Km 123" - Andrea Camilleri (Mondadori).

No ficción:

1.- "Il mare non esistono taxi" - Roberto Saviano (Contrasto).

2.- "Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio" - Chiara Giannini (Altaforte).

3.- "Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te" - De los youtubers Me Contro Te (Electa Junior).

4.- "Nessuno può volare" - Simonetta Agnello Hornby (Feltrinelli).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Ladrón de esperanzas" - Francisco Martín Moreno (Alfaguara).

2.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B).

3.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama).

4.- "El visitante" - Stephen King (Plaza y Janés).

No ficción:

1.- "Tiende tu cama" - William McRaven (Diana).

2.- "300 genios del balón" - Alberto Lati (Plan B).

3.- "Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes" - Ben Brooks (Aguilar).

4.- "Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida" - Amalia Andrade Arango (Planeta).

Fuente: Librería Sótano.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "O Senhor" - E L James (Lua de Papel).

2.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Alfaguara Portugal).

3.- "A Bicicleta que Fugiu dos Alemães" - Domingos Amaral (Casa das Letras).

4.- "A Transparência do Tempo" - Leonardo Padura (Porto Editora).

No ficción:

1.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Porto Editora).

2.- "Adolescer é fácil, #só que não!" - Catarina Furtado (Porto Editora).

3.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego).

4.- "No passado e no futuro estamos todos mortos" - Miguel Esteves Cardoso (Porto Editora).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Dead at First Sight" - Peter James (Macmillan).

2.- "Cari Mora" - Thomas Harris (Heinemann).

3.- "Blessing in Disguise" - Danielle Steel (Macmillan).

4.- "The Beekeeper of Aleppo" - Christy Lefteri (Zaffre).

No ficción:

1.- "Hinch Yourself Happy" - Mrs Hinch (M Joseph).

2.- "The Book You Wish Your Parents Had Read" - Philippa Perry (Penguin Life).

3.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking).

4.- "Underland" - Robert Macfarlane (H Hamilton).

Fuente: The Sunday Times.