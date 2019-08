Isabel Pérez Dobarro: No me exigieron obras de compositoras hasta los 20 años

Isabel Pérez Dobarro (Santiago, 1992) es una pianista y activista compostelana afincada en Nueva York que lleva años trabajando para recuperar y poner en valor la obra de mujeres compositoras, una labor que ha llevado a la capital gallega con el espectáculo "Unha homenaxe á muller galega a través das artes".

"Desde que empecé mi formación -con tres años- hasta el máster -con veinte- no se me exigió interpretar piezas de ninguna compositora; una vez terminados los estudios, cuando ya pude decidir cuál era mi repertorio, me empecé a preguntar por esta ausencia y qué podría hacer para cambiarla", explica Pérez Dobarro en una entrevista concedida a Efe.

De este modo, esta artista comenzó a investigar, por lo que fueron surgiendo ante ella diferentes figuras de compositoras que no habían gozado de visibilidad, una lacra particularmente acentuada con aquellas anteriores al siglo XIX pero que pervive hasta nuestros días, señala.

"En 2017, el 1,8 % de la programación de las orquestas americanas era música compuesta por mujeres, una cifra que ha ido mejorando por las reivindicaciones de los últimos años pero que demuestra que existe una desigualdad muy importante tanto de contemporáneas como de históricas", relata la pianista gallega.

Isabel Pérez Dobarro, en todo caso, no ha centrado su actividad únicamente en la reivindicación de las compositoras a lo largo de la historia, sino que ha puesto el foco sobre Galicia a través del programa Women In Music, que busca recuperar la obra de estas artistas y servir de inspiración para las jóvenes que necesitan de referentes.

Este trabajo cristalizó el pasado viernes con "Unha homenaxe á muller galega a través das artes", un concierto ofrecido en la sede de la SGAE en Compostela que combinó música, pintura y literatura.

"Interpretamos obras de una compositora actual, Julia María do Pico Vale, que estuvo con nosotros; de la contemporánea Margarita Viso y de una compositora de finales del siglo XIX, Eugenia Osterberger, cuya obra estaba prácticamente olvidada hasta que recientemente se recuperó parte de ella", comparte Pérez Dobarro.

Además de la parte musical, el espectáculo ha homenajeado a mujeres gallegas de otras disciplinas, como María Balteira, Rosalía de Castro o Maruja Mallo; y también se ha interpretado una obra de Marcial del Adalid, ya que "más de la mitad de su obra surge de su colaboración con su esposa, la poetisa Fanny Garrido".

"Es un espectáculo complejo que surge del trabajo para recuperar la obra de mujeres compositoras y que realicé junto a Sara Areal y la propia Julia María do Pico Vale", prosigue la pianista, quien destaca que, frente al habitual formalismo de los conciertos, en éste "había partes habladas, con las artistas explicando las obras, algo muy interesante que da un mayor contexto".

Esta iniciativa no se quedará aquí: Isabel Pérez Dobarro tiene la intención de, ya en 2020, grabar este repertorio y hacer una gira, que todavía se está cerrando.

La pianista compostelana considera que los artistas son "agentes del cambio, no sólo un mero entretenimiento", de modo que pueden "concienciar, denunciar determinadas injusticias e impulsar determinados proyectos que ayudan a personas en riesgo de exclusión o a fomentar la creatividad".

"Siempre asociamos la innovación a la tecnología, pero la innovación es creatividad y, por lo tanto, arte; es importante que se tenga en cuenta", prosigue Pérez, quien también es representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Sustainable Development Solutions Network Youth.

Pese a haber recorrido las principales salas de conciertos del mundo -como el Carnegie Hall neoyorquino o el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú- y a su labor como activista, Isabel se sigue emocionando cuando vuelve a tocar en su Compostela natal.

"Es muy emotivo tocar para tu gente, la que te ha visto crecer, y es un honor devolver a Santiago un poquito de lo mucho que me ha dado", ha concluido la pianista, quien sitúa el concierto del pasado viernes como "uno de los momentos más felices y especiales" de su vida.