Ismael Serrano es homenajeado en Montevideo, donde se siente "como en casa"

El cantautor Ismael Serrano recibió este miércoles el homenaje como "visitante ilustre" de Montevideo, otorgado por la Intendencia de la capital uruguaya, donde ha expresado que se siente "querido" y "casi como en casa".

Serrano (Madrid, 1974), que presentará su disco "Todavía" en un concierto este jueves en el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo, ha resaltado en un emotivo discurso los vínculos que tiene con la capital uruguaya, que, ha dicho, visita desde hace unos 20 años.

Citando a su compatriota Joan Manuel Serrat, el artista ha comentado que como "titiriteros que van de aldea en aldea", los músicos están en permanente viaje y, por lo tanto, para ellos "la patria es el camino".

"Lo que pasa es que a veces sucede que uno se detiene en ese viaje y encuentra lugares en los que casi se siente como en casa porque de repente se siente amado, se siente querido y se siente comprendido y a mí eso me ha ocurrido aquí en esta ciudad, en cada viaje", ha destacado.

A su vez, Serrano señala que varios referentes uruguayos, tanto del ámbito de la música como de la literatura, lo han ayudado "a encontrar en lo cotidiano el misterio de lo desconocido".

"Yo he crecido escuchando en el tocadiscos de mi padre a (Alfredo) Zitarrosa, a (Daniel) Viglietti; me formé sentimentalmente y casi políticamente también leyendo a Mario Benedetti, leyendo a (Eduardo) Galeano", ha apuntado, y agrega que de Montevideo y sus referentes ha aprendido, entre otras cosas, "a no rendirse".

A su vez, el artista, que se presentará en Montevideo solo con guitarra y voz en el marco de una gira transoceánica que comenzó en abril en Argentina, recalca que siente como suyo el éxito del uruguayo Jorge Drexler.

"Cuando hace poco le dieron el Grammy a Jorge Drexler de alguna manera sentía que nos lo daban a todos los que hemos crecido con él a su lado, que hemos tenido la oportunidad de compartir escenarios", ha manifestado a la prensa.

Por otro lado, el músico, que comparte con su padre un amor por Montevideo que expresó, por ejemplo, en algunos versos de su canción "La zamba del emigrante", opina que "en un tiempo en el que se trata de levantar muros" es más necesario que nunca tender puentes.

"Hablábamos antes de los puentes que se tienden entre Madrid y Montevideo, pues quizás sea más necesario que nunca porque en algunos aspectos pareciera que vivimos en un retroceso en cuanto a derechos y libertades que eleva muros y que nos distancia", ha agregado.

Por último, citando unos versos de "La zamba del emigrante", que hablan sobre migrar y retornar, el artista promete que, como es "un ave migratoria", volverá a Montevideo.

Serrano recibió la distinción de Visitante Ilustre de Montevideo de manos del intendente de la ciudad, Christian di Candia, quien ha afirmado que la música y las historias que cuenta Serrano rescatan "lo básico de las relaciones humanas".

En el homenaje, Di Candia, en reconocimiento al activismo político y social del cantautor, le ha entregado un pañuelo amarillo como símbolo de apoyo a la ley integral para personas trans aprobada en 2018 en Uruguay, cuya posible derogación será sometida a un pre-referéndum el próximo domingo.