Israel sigue favorita en las apuestas a una semana de la final de Eurovisión

La cantante israelí Netta con su tema "Toy" se mantiene hoy como la gran favorita para ganar Eurovisión a una semana de la gran final del festival, para el que las casas de apuestas sitúan a los españoles Alfred y Amaia en duodécima posición con "Tu canción".

Netta acumula dos meses inamovible en la cima de las listas de apuestas, que colocan en segundo lugar al representante de Noruega, Alexander Rybak, que ya ganó el festival en 2009 y vuelve este año con el tema "That's How You Write a Song", con el que ha escalado posiciones en las últimas semanas.

La estonia Elina Nechayeva cierra el podio con "La forza", seguida por los franceses Madame Monsieur, con "Mercy", y el checo Mikolas Josef, que defenderá "Lie to me" a pesar de iniciar su camino en Eurovisión con el pie izquierdo, ya que sufrió un accidente en el primer ensayo.

Los representantes españoles, Alfred y Amaia, se han movido esta semana entre la undécima y la duodécima posición, en la que se encuentran este sábado.

En los dos últimos años, las casas de apuestas no han acertado el vencedor pero se quedaron muy cerca, ya que colocaron al portugués Salvador Sobral y a la ucraniana Jamala, ganadores en 2017 y 2016, en segunda y tercera posición, respectivamente.

Hay que remontarse a 2015 para encontrar el último acierto, cuando el sueco Måns Zelmerlöw arrasó en el concurso como ya había hecho en las predicciones.

Eurovisión 2018 se celebra en Lisboa, donde las diferentes delegaciones apuran sus ensayos de cara a las semifinales del martes día 8 y el jueves día 10, de las que saldrán 20 finalistas.

A ellos se unirán el sábado 12 los cinco países del "Big Five" (España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido) y el anfitrión Portugal, que tienen pase directo a la final.