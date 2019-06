Italo Calvino y la enfermedad de Stargardt en el debut literario de Peretti

El "barón rampante" de Italo Calvino y la enfermedad de Stargardt, una dolencia incurable que causa la pérdida de visión progresiva, se mezclan en "El árbol de las cerezas", debut literario de la italiana Paola Peretti, en el que transmite su propia experiencia.

Peretti ha confesado en una entrevista con Efe que siempre había querido ser escritora y se había presentado con cuentos a concursos. Tras estudiar en una escuela de literatura para aprender la técnica narrativa, "vieron que tenía una voz infantil y decidí escribir esta historia que ha sido como una terapia para mí".

"El árbol de las cerezas" (Seix Barral) narra la historia de Mafalda, que piensa que el espíritu de su abuela vive en el cerezo que hay a la entrada de la escuela junto a Cosimo, el protagonista de "El barón rampante", el clásico de Italo Calvino.

"Mafalda soy yo, porque yo nunca fui una niña con problemas familiares y además me diagnosticaron mucho más tarde, pero todas sus percepciones se basan en mi experiencia", explica Peretti, que recuerda que "Mafalda tiene que crecer muy rápido, porque no tiene mucho tiempo".

Peretti cree que "los libros pueden salvar y cambiar vidas, sobre todo las de los adolescentes; y la literatura te da la clave, formas de interpretar la realidad que son muy necesarias".

"El árbol de las cerezas" se ha convertido en un fenómeno editorial y se ha publicado en más de 25 países, un éxito inesperado que coloca a la autora en una posición de "gran responsabilidad" y prueba de ello es que ha recibido numerosas peticiones de lectores que le piden consejos para escribir o sobre la vida.

En su libro, Peretti evoca el mismo cerezo que había en su casa familiar y que tuvieron que cortar: "Fue muy triste cuando lo talaron, porque cuando era pequeña me subía al árbol con mi gato para leer y representaba un refugio, como también lo representa para Mafalda".

Para Peretti, el cerezo representa también "las expectativas y el pasado" y al mismo tiempo tiene "un simbolismo feminista" en el sentido de "escalar y subir" a una posición cada vez más alta.

Recurrir a "El barón rampante" era inevitable en su estrategia narrativa, pues "Mafalda habla todo el rato de Cosimo como inspiración, como alguien al que pedir ayuda y que funciona como un amigo imaginario. El Cosimo de Calvino es un personaje que rompe con las normas, con la autoridad y eso me interesaba".

Calvino es un referente literario para Peretti y, como dice la propia autora, "todo italiano se tiene que enfrentar a Italo Calvino, tiene que leerlo".

Peretti, que nació en la provincia de Verona, donde sigue viviendo, enseña italiano en la actualidad a niños inmigrantes procedentes de Senegal, Nigeria, China, Rumanía, India, Pakistán o Rusia.

Precisamente, uno de esos niños a los que enseña italiano procedente de Pakistán le inspiró en la novela: "Me dijo que hay un dicho en su país que dice que 'el miedo no te deja vivir'; y en verdad el miedo es lo que nos detiene, no son las discapacidades ni los problemas que podamos tener, sino tú mismo".

Uno de los mensajes que transmite la novela es el valor de la amistad: "Cuando tenemos una discapacidad, a menudo nos avergonzamos, no queremos pedir ayuda para así sentirnos normales, pero luego he descubierto que cuando he pedido ayuda había amigos, la familia, dispuestos a ayudarme".

"El árbol de las cerezas" habla también del dolor de la renuncia, y de que aceptar no es lo mismo que resignarse.

La autora cree que "hay un momento en que tenemos que decidir si queremos ser pasivos y no vivir, o reaccionar y no rendirnos, una decisión que debemos adoptar solos. Yo decidí no rendirme".

Peretti, que siempre había querido ser escritora profesional, ya ha terminado de escribir su segunda novela, en la que el protagonista es "un niño de 11 años, enfadado con su madre por el nombre que ha escogido para él, un niño que no tiene abuelos y hace amistad con un señor mayor al que llama abuelo, pero que en realidad sólo puede ver él".

Jose Oliva