Ivy Queen lanza nuevo disco "Llegó La Queen"

La reguetonera puertorriqueña Ivy Queen, una de las pioneras del género urbano latino a principios de la década de 1990, promociona su nueva producción musical y décimo disco de estudio, "Llegó La Queen", en la que se destaca como la reina del cadencioso ritmo.

Y es que, según explicó hoy a Efe Martha Ivelisse Pesante, Ivy Queen, este disco, que solo contiene siete temas y su primero en más de tres años, lo hizo mayormente con los ritmos tradicionales del reguetón a petición de sus seguidores a través de las redes sociales.

"Los fans me escribían pidiéndome que hiciera reguetón y perreo. Eso fue lo que me motivó a hacer estas canciones", dijo la artista, también conocida como "La diva", "La potra" o "La caballota" del reguetón.

Los siete temas que aparecen en "Llegó La Queen" son "The Queen is Here", "Llegó La Queen", "Y tú", "Pa'l frente y pa' tras", "Baile para ti", "Malvada" y "Pólvora".

Es específicamente en algunas de las letras de "The Queen Is Here" en la que la artista boricua enfatiza que es "la reina" del género urbano, y de que a pesar de que llevaba tiempo sin sacar sencillos, continúa firme en su puesto.

"Aunque he cantado otros géneros, yo soy la reina del reguetón y eso era lo que me estaban pidiendo", abundó la veterana intérprete urbana, quien publica su nuevo disco después de tres años, pues admitió que no le gusta lanzar música tan seguidamente.

"En mi caso, las desapariciones son buenas y que te extrañen", afirmó la reguetonera, quien arrancó su carrera en el género urbano con el tema "Quieren tumbarme", que se incluyó en el disco "The Noise 5" (1995), de DJ Negro.

Desde ese entonces, Ivy Queen se ha proyectado y posicionada como la máxima exponente femenina del reguetón con diez producciones, que le han valido -hasta ahora- tres nominaciones a Grammy Latinos, ser nominada a los Premios Billboards y Premios Lo Nuestro.

La intérprete de éxitos como "Te he querido, te he llorado", "Que lloren", "Dile" y "Ámame o mátame", es creadora del sencillo "Quiero bailar", catalogado por la revista Rolling Stone como una de las 50 mejores canciones pop latinas de todos los tiempos.

Igualmente, Ivy Queen ha hecho colaboraciones con algunos de los principales reguetoneros, como Don Omar, Tego Calderón, Wisin y Yandel, Héctor "El Father", así como el rapero de sangre boricua Fat Joe y el haitiano Wyclef Jean.

No obstante, curiosamente Ivy Queen nunca ha hecho una colaboración propia con Daddy Yankee, el máximo exponente del reguetón y otro de los pioneros del género urbano, aunque sí han participado junto a otros artistas en temas como en la introducción del disco "Los 12 discípulos" y "Noche de entierro".

"Yo encantadísima de hacerlo. Nosotros somos padres de este género. La manera en que Yankee ha llevado este género nadie se lo quita", reconoció Ivy Queen.

Y por todos sus logros, Ivy Queen recibirá el próximo 21 de marzo un homenaje en la primera edición de Premios Tu Música Urbana, que se realizará en Puerto Rico, en la categoría Premio a la Trayectoria por su contribución al género.

Ivy Queen también se ha convertido en una guía para una nueva camada de mujeres artistas en el género urbano, capitaneada por Becky G, Natti Natasha y Karol G, quienes despuntan a nivel mundial por sus colaboraciones con los principales reguetoneros del momento.

"No puedo negar que si mi historia o trayectoria ha servido de combustible a las mujeres, me llena de mucho orgullo. Yo soy una escritora y vengo de una escuela de defensa personal y que siempre defendí a la mujer", resaltó Ivy Queen.

Jorge J. Muñiz Ortiz