J.Antonio García: el rock nacional está resurgiendo después de una laguna

El cantante de rock José Antonio García, exvocalista y fundador del grupo 091 con más de 40 años de carrera, ha dicho en una entrevista con Efe que el rock nacional está "resurgiendo" en los últimos años después de una etapa de "laguna" asociada a una "generación que ha pisoteado" todo.

José Antonio García (Padul, Granada, 1961), ha participado en Ceuta en un festival de rock, donde ha puesto de manifiesto que todavía existen "ciertos perjuicios, sobre todo a gente que ha hecho rock en su momento y ahora parece que no debes de existir porque llevas mucho tiempo haciéndolo".

A nivel de bandas ha estimado que "hay muchísimos grupos pero hoy en día no hay medios para canalizarlas todas, pero no hay que quejarse porque las épocas son diferentes. Antes había más movimiento de Ayuntamientos pero no existían los festivales grandes que empezaron a surgir a partir de los 90 y está muy bien porque dan a conocer gente que llevan más tiempo y los que empiezan".

Ha reconocido encontrarse en un momento "bastante bueno" porque después de la separación de 091 empezó una carrera en solitario y ahora hace un año que sacó sui primer disco, que ha tenido "un éxito bastante considerable y estoy en el momento de consolidación como artista en solitario".

Sobre su primer disco en solitario "Lluvia de Piedras" ha dicho que "ha sido una aceptación muy masificada porque al volver como a mis raíces la gente me ha reconocido más como yo soy y estoy muy contento por la acogida".

El mítico grupo granadino 091, que se inició en el 1982 y grabó su último disco en 1996, ha vuelto a reunirse tras veinte años de ausencia en los escenarios con la gira "Maniobra de Resurrección".

"Este grupo 091 soy yo y entiendo que me sigan relacionando con esa banda, pero con mi disco he intentado crear mi propia identidad y creo que lo he conseguido", ha significado.

José Antonio García ha pasado por míticas bandas como TNT -donde empezó su carrera en 1978-, Mezcal, Sin Perdón o El Hombre Garabato. "La música es una carrera de fondo, no depende muchas veces de ti ni de las canciones que hagas sino de que pueda llegar al público y en este momento concretamente lo he conseguido", ha apuntado a Efe.

Ya está pensando en sus próximos objetivos, que pasan por un nuevo disco con 091 y su gira en solitario. "Ya estoy trabajando en mi próximo trabajo y seguirá hacia adelante".

Ha añadido que ha estado en Ceuta "en más de una ocasión, sobre todo en los comienzos de 091, y tengo mucha relación con esta ciudad. El rock and roll no va a morir nunca porque es un movimiento que surgió y sigue funcionando".

Rafael Peña