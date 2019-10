J.Cámara: el político Juan Carrasco aceptaría todo para no repetir elecciones

El actor Javier Cámara ha asegurado este martes que Juan Carrasco, el político al que interpreta en la serie de televisión "Vamos Juan", "con tal de colocarse" en algún puesto, habría "aceptado todo" de otros partidos para que no se repitieran las elecciones generales.

Cámara (Albelda de Iregua, La Rioja, 1967) ha ofrecido una rueda de prensa junto al director Borja Cobeaga, tras rodar en Logroño algunas escenas de "Vamos Juan", la secuela de la serie "Vota Juan", que se emitirá en el primer semestre de 2020 en la cadena TNT.

En "Vota Juan", Carrasco llega a ministro de Agricultura tras ser alcalde de Logroño y diputado nacional por La Rioja, pero al final de la serie tiene que regresar a su ciudad natal y volver a su trabajo como profesor de instituto.

El primer capítulo de "Vamos Juan" se ambienta dos años después cuando Carrasco decide regresar a Madrid para fundar un nuevo partido político, para lo que reúne a su equipo de confianza.

"Esta segunda temporada es una bajada a los infiernos", ha asegurado Cámara, quien ha resaltado que la serie no se limita a hacer una caricatura del político, "se centra en el día a día de la persona y retrata todo el trabajo de equipo que hay detrás del cargo".

En este sentido, ha indicado que un ex ministro, de cuyo nombre ha dicho que no se acuerda, comentó a los guionistas que "Vota Juan", más que una serie de ficción, parecía un documental por el buen retrato que habían hecho de la persona que está detrás del político.

Juan Carrasco es ministro de Agricultura porque es un puesto del que nadie sabe su nombre, ha bromeado, pero él no se ha inspirado en ningún político real, aunque continuamente le preguntan si se fijó en el ex presidente del Gobierno riojano Pedro Sanz o en su ex consejero de Presidencia Emilio del Río, actualmente director general de Bibliotecas, Archivos y Museos en el Ayuntamiento de Madrid.

Además, ha dicho que Carrasco tampoco revela su ideología política en la serie, lo que da lugar a numerosas interpretaciones por parte de los más críticos, tanto de un color político como de otro.

A esta secuela se ha incorporado Borja Cobeaga, quien dirigirá tres de los siete episodios de "Vamos Juan", junto a Víctor García León, realizador de los ocho capítulos de "Vota Juan".

El círculo familiar de Carrasco vuelve a tener una importancia fundamental con Yaël Belicha como su esposa y Esty Quesada como su hija, que ejercerá como "community manager" del nuevo partido político de su padre.

Creada por Diego San José, la serie cuenta como guionistas a Juan Cavestany, Víctor García León, Daniel Castro y Pablo Remón, quienes han conseguido hacer "una serie de humor político con rigor y colorido fascinante, algo que no se había hecho antes en España", ha asegurado Cámara.

El rodaje, producido por 100 Balas (Mediapro) y WarnerMedia, comenzó ayer en Logroño, donde estará ambientado el primer episodio, pero el resto de escenas se grabarán en Madrid.

Cámara ha reivindicado una mayor implicación de las comunidades autónomas para facilitar los rodajes de cine y televisión y ha avanzado que, a finales de 2019 o principios de 2020, se estrenará en HBO "The New Pope", la continuación de la serie "The Young Pope", en la que comparte pantalla con Jude Law y John Malkovich.

Rebeca Palacios