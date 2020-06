J.K. Rowling borra un tuit de apoyo a Stephen King después de que el escritor dijera que "las mujeres trans son mujeres"

J.K. Rowling, que apoya la teoría de que solo se es una mujer si ese es el sexo biológico de la persona, ha decidido borrar un tuit de agradecimiento a Stephen King después de comprobar que el autor se sitúa contrario a sus ideas: "Sí, las mujeres trans son mujeres", dijo el responsable de obras como El Resplandor.

La confusión se ha producido porque King previamente había retuiteado un mensaje de Rowling donde citaba a Andrea Dworkin: "Los hombres a menudo reaccionan a las palabras de las mujeres, hablar y escribir, como si fueran actos de violencia; a veces los hombres reaccionan a las palabras de las mujeres con violencia", se puede leer en el texto. El problema es que el tuit está unido a un hilo en el que la autora de Harry Potter se defendía de acusaciones por discriminar a las personas trans, motivos que han llevado a pensar a que King se situaba en la misma línea ideológica.

Unbelievable: Stephen King retweeted one of JKR’s tweets today. She got so excited that a single celebrity finally backed up her views with a mere RT that she wrote a whole thank you



King then said “trans women are women” and JKR deleted her praise. https://t.co/zS08UGnYTFpic.twitter.com/3GAddq1o65