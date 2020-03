Jaime Camil en "Broke", un rico consentido pero "con un gran corazón"

Rico, consentido y torpe, "pero con un gran corazón". Así describió Jaime Camil a su personaje en "Broke", la nueva comedia de CBS, que adapta las series latinas "Pobres Rico" y "Qué pobres tan ricos", y que, según dijo a Efe, muestra que el talento hispano sigue abriéndose camino en EE.UU.

"Siempre se establece a los personajes ricos como insoportables. Es una percepción a veces correcta y a veces incorrecta que tienen los países latinoamericanos: 'El rico, que viene de familia acomodada, es un pedante, insoportable, un pinche mamón, un creído, todo lo ha tenido fácil, que se joda, hay que quemarlo en la hoguera casi...", bromeó el actor mexicano.

"Javier lo que tiene es un gran corazón, pero es muy irresponsable cuando se trata de dinero (...). Tiene el corazón en el buen lugar, saca lo mejor de las personas y siempre le ve lo mejor a cada situación", añadió.

Tras triunfar en la pequeña pantalla estadounidense en "Jane the Virgin", Camil (Ciudad de México, 1973) estrena el jueves en CBS la comedia "Broke", en donde está acompañado por Pauley Perrette y Natasha Leggero.

"Broke" se centra en Jackie (Perrette), una madre soltera con lo justo para llegar a fin de mes y que se ve obligada a acoger en su casa a su hermana Elizabeth (Leggero) y su pareja Javier (Camil), que de tener todo el dinero del mundo han pasado a cero en su cuenta.

Con varios actores latinos y algunos diálogos en español, algo bastante destacable para una gran cadena de EE.UU. como CBS, "Broke" cuenta, además, con un origen totalmente hispano.

"Es una propiedad colombiana, 'Pobres Rico', que la inició la cadena RCN y que mi gran amigo Juan Pablo Raba fue el actor principal. Luego yo hice esta versión en México, 'Qué pobres tan ricos'", recordó Camil.

"Y un día hablando con Jennie Snyder Urman, la 'showrunner' (máximo responsable de una serie) de 'Jane the Virgin', de los proyectos que había hecho yo en el pasado, le hablé de un tipo que perdía su dinero y vi cómo se le prendían los ojitos", contó.

Jennie Snyder Urman no es el único nombre con peso tras las cámaras en "Broke", ya que en este proyecto también se ha involucrado a fondo Alex Herschlag, una de las personas clave de "Will & Grace".

Camil, que recientemente obtuvo un notable resultado con la cinta "Las píldoras de mi novio" (2020), admitió que en su caso lo natural habría sido desarrollar una serie derivada de "Jane the Virgin" centrada en su personaje Rogelio de la Vega.

"Estaba prácticamente ya aprobada y teníamos la luz verde para hacerla", indicó.

En su lugar, Camil, que es además productor ejecutivo en "Broke", se adentró en esta aventura con Jennie Snyder Urman sin tener demasiado claro dónde se metía.

"En mi gran ignorancia, de no saber lo difícil, lo competido, que es colocar una 'sit-com' de 30 minutos y multicámara en una de las cadenas más importantes del mundo... Pues yo no lo sabía", dijo.

"Gracias a Dios, todo se acomodó perfecto, las piezas del rompecabezas se alinearon increíblemente bien (...). Pero si yo hubiera entendido (lo difícil que era), le habría dicho a Jennie: 'No, no, hay que asegurar el 'spin-off' de 'Jane the Virgin', hay que agarrar el trabajo, déjame asegurar que voy a estar empleado...'. Pero, mira, la ignorancia me ayudó", ironizó.

Tampoco ahorró piropos a quien fue la creadora de "Jane the Virgin".

"Te juro que Jennie le vende una tabla de surf a un esquimal. No sabes lo inteligente que es y la forma en que tropicalizó y adaptó esta serie para que funcionara perfecto", opinó.

Y se mostró esperanzado en el éxito de "Broke" por la calidad de sus guiones y también por la presencia de Pauley Perrette.

"Es una de las caras más reconocidas y queridas en CBS y en EE.UU. Estar de la mano de ella fue increíble. Es entrar con una mujer que hizo un personaje icónico, el de Abby en 'NCIS', que por 16 años fue una favorita del público", señaló.

Por último, Camil confió en que "Broke" suponga un nuevo peldaño hacia una mayor presencia hispana en la televisión de EE.UU.

"Siempre que metes dos idiomas en una serie, que lo hicimos mucho en 'Jane the Virgin', funciona si lo haces de forma orgánica o natural", puso como ejemplo.

Pero argumentó que si se hace como truco artificial, se convierte casi en una caricatura, algo que, en su opinión, no sucede en "Broke".

"Es muy padre, es una apertura linda que yo aprecio de CBS. Todos los presidentes y directores de área dijeron que CBS se iba a concentrar más en ser más diversos, más inclusivos. Están honrando su palabra y hay que aplaudirles por eso", cerró.

David Villafranca