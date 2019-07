James Cameron felicita a "Avengers" por batir el récord histórico de taquilla

El cineasta James Cameron felicitó este lunes a "Avengers: Endgame" por haber superado a su cinta "Avatar" para proclamarse como la película más taquillera de todos los tiempos (sin tener en cuenta la inflación).

"Enhorabuena a 'Avengers: Endgame' por ser el nuevo rey de la taquilla", escribió Cameron en Twitter, cuyas cintas "Avatar" (2009) y "Titanic" (1997) ocupan el segundo y tercer puesto en la clasificación histórica, respectivamente.

Los hermanos Anthony y Joe Russo, que fueron los directores de "Avengers: Endgame", devolvieron el piropo de inmediato en la misma red social y aseguraron que Cameron es "una razón monumental" por la que ellos se enamoraron del cine.

"Gracias por inspirarnos siempre y por abrir al mundo los ojos sobre lo que es posible. Estamos deseando ver a dónde nos llevarás después", aseguraron los Russo.

"Avengers: Endgame", la película llamada a culminar por todo lo alto una década de narración entrelazada sobre las historias de los cómics de Marvel, alcanzó el domingo los 2.790,2 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, una cifra con la que se impuso por los pelos a los 2.789,7 millones de "Avatar" para coronarse como el filme más taquillero de la historia.

La marca obtenida por "Avengers: Endgame" se refiere a términos absolutos de taquilla y no tiene en consideración la variación de precios con el paso del tiempo.

Por ejemplo, en la clasificación de películas más taquilleras contando la inflación, un dato que permite una comparación más ajustada entre filmes de diferentes épocas, "Gone with the Wind" (1939) encabeza este listado en EE.UU. y Canadá con "Avengers: Endgame" en el decimosexto lugar, según el portal especializado Box Office Mojo.

La gloria para "Avengers: Endgame" podría, sin embargo, ser efímera, ya que Cameron está preparando cuatro secuelas de "Avatar" y es probable que antes de lanzar la primera de ellas se reestrene la cinta original y pueda, así, volver a lo más alto.

"Avengers: Endgame" ya había conseguido anteriormente y con 1.224 millones de dólares el récord del mejor estreno de la historia en todo el mundo.

Con el registro de "Avatar" entre ceja y ceja, "Avengers: Endgame" se reestrenó hace unas semanas con algunas escenas inéditas para tener un impulso comercial extra.

Marvel Studios, que adelantó la noticia del récord de "Avengers: Endgame" el sábado en la Comic-Con de San Diego (EE.UU.), aprovechó este macroevento de la cultura pop para anunciar sus planes para el futuro, que pasan por cintas como "The Eternals", "Black Widow", "Thor: Love and Thunder" o una nueva "Blade".