El cineasta estadounidense James Gunn negocia dirigir la secuela de "Suicide Squad", informó este miércoles el medio especializado The Hollywood Reporter.

Estas conversaciones no son algo totalmente inesperado ya que el pasado octubre Gunn fue contratado por el estudio Warner Bros. como guionista de esta película.

Aquel fichaje fue muy comentado en Hollywood puesto que tuvo lugar apenas tres meses después de que Gunn fuera despedido por Disney como director de "Guardians of the Galaxy Vol.3" tras salir a la luz una serie de antiguos y polémicos mensajes en Twitter.

La siguiente entrega de "Suicide Squad", que se estrenará en agosto de 2021, no será una secuela como tal sino una nueva mirada a este mundo de antihéroes con un reparto nuevo en su mayoría.

La primera cinta, estrenada en 2016, tuvo como protagonistas a Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto bajo la dirección de David Ayer.

"Suicide Squad" recaudó 746 millones de dólares, pero tuvo una tibia recepción por parte de críticos y fans.

Si finalmente Gunn dirige y escribe la nueva película de "Suicide Squad", el cineasta pasará de ser uno de los grandes activos de la saga de películas de Marvel y Disney a ser un valioso recurso para sus rivales de Warner Bros. y DC Comics.

El presidente de Disney, Alan Horn, despidió a Gunn el pasado 20 de julio y dijo que "las ofensivas actitudes y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio".

Diferentes voces del conservadurismo en EE.UU. rescataron varios mensajes de Gunn, que en las redes sociales es conocido por sus críticas a la derecha y al presidente del país, Donald Trump.

"Me gusta cuando los chicos pequeños me tocan en mi lugar tonto. ¡Shhh!", se leía en un tuit del realizador de 2009.

"Estoy haciendo una gran adaptación en Hollywood de (el libro infantil) 'The Giving Tree' con un final feliz: el árbol vuelve a crecer y le hace una felación al niño", afirmó en otro mensaje en 2011.

Después de que se conocieran esos mensajes, Gunn publicó varios tuits en los que pedía perdón y aseguraba que ahora es una persona "muy diferente".

"Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo", afirmó Gunn, quien aclaró que antes se veía como "un provocador".

Gunn se había hecho cargo de la dirección de "Guardians of the Galaxy" (2014) y de su secuela "Guardians of the Galaxy Vol. 2".

La primera cinta recaudó en todo el mundo 773 millones de dólares, mientras que la segunda se embolsó 864 millones.

El reparto de la saga "Guardians of the Galaxy" pidió, sin éxito, el regreso de Gunn como director de la tercera entrega a través de una carta publicada en las redes sociales.