James McAvoy sobre el payaso de "IT": "Es más temible de adulto que de niño"

Fotograma cedido por Warner Bros. donde aparece el actor Bill Skarsgård como Pennywise durante una escena de "IT Chapter Two" que llega este fin de semana a las salas de cine. El malvado payaso Pennywise regresa a los cines para atormentar al club de los perdedores en "IT Chapter Two", la segunda entrega y el punto final de la adaptación a la gran pantalla de la novela de Stephen King. El segundo capítulo de "IT" promete ser una "experiencia más intensa" que el filme de 2017, tal y como aseguró el director de la película, Andy Muschietti, en una entrevista con EFE junto a los actores Jessica Chastain y James McAvoy. EFE