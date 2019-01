James Rhodes merienda Carne Cruda por una noche

El niño que sufrió abusos durante años y sobrevivió gracias a Bach, el pianista que habla de Chopin como si fuera rock and roll, el británico que ama el gazpacho y las croquetas. Desde que publicó su biografía Instrumental y puso un pie en España, no hace falta ninguna excusa para charlar con James Rhodes, por eso será el invitado del próximo En Crudo y En Directo, el 16 de enero en el Teatro Fígaro de Madrid.

El pianista ya es un habitual en el programa, donde hace dos años ofreció una desgarradora entrevista durante la promoción de Instrumental. "La música me ha salvado la vida de una forma literal. Me utilizaron, me follaron, me destrozaron, me manipularon y me violaron desde los seis años. Una y otra vez durante años y años", dijo entonces.

Ahora, Rhodes regresa a los micrófonos para hablar de su carrera musical y de su trayectoria -no faltarán menciones a las tapas y la siesta- en el formato más íntimo de Carne Cruda. Por suerte, no es incompatible con tener público. El teatro Fígaro abrirá sus puertas a las 20:30 para quien quiera conocerlo un poco más de cerca.

Además, es el aperitivo para el Festín con el que Carne Cruda celebra su décimo aniversario. Un carrusel de conciertos para poner la guinda a diez años de crítica, de cultura innovadora, de activismo social, de política, de actualidad, de humor y de música, de la mano de 10 grupos a los que han visto crecer a lo largo de estos años.

Un festival con el que han colgando el cartel de sold out y que se celebra el viernes 25 de enero a las 19.00 hrs en la Sala BUT de Madrid (Calle Barceló, 11).