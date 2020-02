Janet Jackson anuncia nueva gira y nuevo disco, "Black diamond"

Janet Jackson ha anunciado este lunes el que será su primer álbum en un lustro, "Black Diamond", metáfora de lo que la artista considera que ha sido su evolución artística y personal y la excusa que la devolverá a los escenarios a lo largo de 2020 con una gira de la que ha ofrecido sus primeras fechas.

"Los diamantes negros son los más duros, los más difíciles de tallar. Los veo como los que más cuesta dañar o destruir. (...) Yo me veo a mí misma como un diamante negro en su forma más pura. Soy una roca, con mis aristas, pero que sigue adelante. Quiero mostrarte mi fuerza igual que tú me das la tuya", ha explicado en sus redes sociales respecto al significado del título.

Jackson (Gary, 1966) publicó en 2015 su último disco de estudio hasta ahora, "Unbreakable", un lapso en el que, entre otras cosas, fue madre por primera vez en 2016 a los 50 años tras quedar embarazada del millonario catarí Wissam Al Mana, su tercer esposo.

En 2018 participó en los Europe Music Awards (EMA) de la cadena MTV celebrados en Bilbao, donde recibió el premio honorífico "Global Icon" y donde interpretó una selección de sus principales éxitos, incluyendo "Made For Now", su más reciente producción hasta la fecha, grabado junto a la estrella del reguetón Daddy Yankee.

Junto con la noticia del lanzamiento del que será su duodécimo disco de estudio, Jackson también ha desvelado las primeras fechas del que será su nuevo tour, de momento más de 30 citas circunscritas a EE.UU. y con comienzo el 24 de junio en el American Airlines Arena de Miami.

Con álbumes antológicos como "Janet Jackson's Rhythm Nation 1814" (1989) o "The Velvet Rope" (1997), seis premios Grammy, dos nominaciones a los Emmy y un Golden Globe Award, la intérprete de "Together Again" es una de las artistas más influyentes y con más discos vendidos de la historia del pop, con más de 160 millones de copias en todo el mundo.