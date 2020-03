Jaume Plensa, el artista cinéfilo en la Filmoteca de Cataluña

Jaume Plensa, el artista catalán actual más universal, pone a disposición del público en la Filmoteca de Cataluña su "carta blanca", el ciclo de un cinéfilo con las películas que más le han gustado o impactado, entre las que dominan los thrillers clásicos.

Para sus creaciones, Plensa se inspira en la poesía, la música, la religión y el pensamiento, y el cine, ha confesado este jueves en la presentación de la primera de las diez películas seleccionadas por él y que están en su "ámbito de intereses".

Se trata de diez títulos seleccionados por Plensa entre los que no figuran películas sobre vidas de artistas, y, en cambio, sí muestra su debilidad por el thriller, el cine negro o el político.

La "carta blanca" de Plensa se inicia esta tarde con la proyección de "Tinker Tailor Soldier Spy" (El topo, 2011), de Tomas Alfredson, película británica de espionaje durante la Guerra Fría basada en la novela de John le Carré e interpretada por Gary Oldman como George Smiley.

A este filme seguirán "The International" (Dinero en la sombra, 2009), de Tom Tykwer; "The Ides of March" (Los idus de marzo, 2011), de George Clooney; "Apocalypto" (2006), de Mel Gibson; o "The Fountainhead" (El manantial, 1949), de King Vidor.

En sus gustos cinéfilos tienen cabida cineastas de referencia como Howard Hawks, David Cronenberg, Alfred Hitchcock, Orson Welles o los hermanos Coen, maestros del suspense.

"El cine negro y la novela negra tienen alguna cosa que yo siempre he buscado con mi obra: todo lo que no se dice y se sobreentiende", subraya Plensa.

"La escultura tiene esta capacidad enorme de trabajar en el silencio, es como los escritores que controlan bien los vacíos entre palabras o entre líneas", añade Jaume Plensa, para quien "el cine negro está basado en el malentendido, y eso es extraordinario".

El ciclo pensado por Plensa se proyectará en la cinemateca catalana hasta el próximo 29 de marzo.

"Nada más descubrirlas compré todas las películas de la selección. Necesitaba tenerlas físicamente, poseerlas, como un libro", ha comentado el artista catalán.

Plensa asegura que las ha visto muchas veces, y de vez en cuando necesita volver a ellas: "Cada nueva ocasión descubres cosas nuevas, no porque la película cambie, sino porque tú vas cambiando con los años. Son películas infinitas, que no se acaban nunca", ha revelado.

Jaume Plensa cuenta con obra en todo el mundo, en unos diálogos sugerentes con el espacio público donde se ubica, como en la "Crown Fountain" del Millennium Park de Chicago, la escultura "Julia" de grandes dimensiones de la Plaza de Colón en Madrid o la "Carmela" que desde 2015 convive junto al Palau de la Música en Barcelona

En la actualidad, cuando ya queda lejano su proyecto frustrado de erigir una escultura monumental frente al mar en su ciudad natal, Barcelona, Plensa está inmerso en dos proyectos inmediatos: la inauguración de una cabeza de niña de 22 metros en un muelle del río Hudson en Nueva York, que se inaugurará el próximo mes de octubre; y otra pieza para el Meijer Gardens & Sculpture Park de Grand Rapids, en Michigan (EEUU).