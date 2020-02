Javier Bardem, ante el reto de interpretar a mexicano marcado por la demencia

El actor español Javier Bardem se presentó hoy en la Berlinale al frente de "The Roads Not Taken", película que lucha por los Osos del festival y en la que al desafío de interpretar a un hombre marcado por la demencia se sumó el de hablar con acento mexicano, algo "bastante jodido", confesó.

Le ayudó en ese cometido su compañera de reparto, la mexicana Salma Hayek: "Todas las mañanas llegaba diciendo 'Viva México cabrones", explicó entre risas la actriz, en la que fue la conferencia de prensa más concurrida hasta ahora de ese festival.

"The Roads Not Taken", dirigida por la británica Sally Potter, llevó a la Berlinale las presencias tanto del actor español y su compañera Hayek, como la de Elle Fanning, que trabaja por segunda vez con la directora británica.

Fanning interpreta en el film a la desbordada hija de Leo, el papel de Bardem. Hayek es la mujer que dejó en México ese hombre, 30 años atrás, cuando atravesó la frontera para instalarse en Nueva York como escritor.

Se trata de una coproducción española, británica, canadiense y estadounidense, en que Bardem da vida a Leo, un hombre que queda al cuidado de Molly, quien debe llevarlo de consulta en consulta.

Por la mente del hombre, incapaz de acertar con su realidad actual e incluso de reconocer a su hija o su exesposa -papel interpretado por Laura Finney-, discurren fragmentos del pasado: su vida con su amor de la infancia (Hayek) en México o en unas vacaciones en Grecia.

Las escenas paralelas de Hayek y Bardem fueron grabadas en Almería (España) aunque en el filme ocurre en México. Se revela también que el personaje de Leo cruzó la frontera hacia Estados Unidos, un detalle que la directora ha considerado importante.

"Creo que para conocer cualquier historia que tenga lugar en Estados Unidos tienes que entender la historia de este país con México", explicó Potter, para quien "era esencial que los actores hablaran en español porque los personajes son mexicanos".

"The Roads Not Taken" es una de las 18 películas de la sección oficial a concurso. Con ella Potter regresó a la lucha por los Osos, tras haber competido ya en 2017 con la comedia británica "The Party".