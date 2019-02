Javier Bardem, a las puertas de los 50: "Tengo una suerte extraordinaria"

A punto de cumplir 50 años, Javier Bardem, el mejor actor español de su generación, disfruta de una posición privilegiada que le llevará este domingo a entregar un Óscar, mientras tiene en cartelera el drama "Todos los saben" y se prepara para viajar a las estrellas de la mano de Denis Villeneuve.

Con el aclamado cineasta canadiense prepara la nueva versión de "Dune", un proyecto de ciencia ficción que contará con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Óscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin y Jason Momoa, entre otros.

"Es algo cojonudo. Como haber trabajado con Asghar (Farhadi). Tengo una suerte extraordinaria. Tengo un trabajo que da de comer a mi familia, que me apasiona y donde hay mucha gente que admiro y que me inspira a nivel creativo y personal", dijo el ganador del Óscar por "No es país para viejos" (2007).

"Denis es alguien que me encanta desde 'Prisioneros' (2013). Me leí los dos primeros libros de 'Dune' y vi la película original de David Lynch. Y me preguntaron si me interesaría. ¿Cómo no? ¡Dónde me tenga que llevar!", explicó.

La adaptación de Lynch sufrió numerosos problemas en el rodaje y múltiples discusiones sobre la versión que finalmente llegó a los cines.

"No sé cómo saldrá, nadie lo sabe. Pero poder ser parte de esto es una fortuna. Solo puedo dar las gracias y tratar de ganarme esta oportunidad dándolo todo, sabiendo que no hay toma, ni escena, ni frase que no sea importante. Hay que ganar metro a metro, como un partido de rugby", manifestó.

Bardem presenta estos días en EE.UU. "Todos lo saben", del iraní Asghar Farhadi, ganador del Óscar por "Nader y Simin, una separación" (2011) y "El viajante" (2016).

Esta vez, Farhadi viaja a España para contar la historia de una tragedia en plena celebración: una boda en un pueblo reúne a toda la familia, pero la fiesta se amarga cuando una menor desaparece y viejos secretos salen a relucir.

El realizador contó con un elenco hispano liderado por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, entre otros.

"No sé cómo fue capaz de plasmar de esa manera la idiosincrasia española. Asghar es muy inteligente y muy sensible a todo tipo de sensaciones, motivaciones y comentarios que recibe. Le encanta lo que hace y tiene un ojo muy fino para detectar lo falso incluso en un diálogo", afirmó el actor.

"Eso me parece extraordinario porque no es su lenguaje, su cultura o su sociedad", añadió.

El intérprete vuelve a trabajar aquí con su esposa, Penélope Cruz, y reconoce que ella lo pasó mucho peor que él durante el rodaje por las circunstancias de su personaje.

"Penélope estuvo durante muchos meses en un estado de angustia. Hace un trabajo maravilloso y fue un placer acompañarla. Para mí fue más una satisfacción extraordinaria trabajar con todo ese equipo", dijo en alusión a actores como Eduard Fernández, Bárbara Lennie o Inma Cuesta.

Bardem recuerda que la primera escena que tuvo que rodar fue precisamente el momento clave de la historia, cuando el personaje de Cruz le desvela uno de los grandes misterios que encierra la obra.

"Eso de empezar por el final no está mal porque entras con una energía y una concentración extraordinarias. Fue un bautismo de fuego maravilloso. Habla de cosas importantes y había que proteger la honestidad del momento", subrayó.

La cinta era una de las propuestas que manejaba la Academia de Cine para enviar a los Óscar en representación de España, pero finalmente fue "Campeones" la elegida.

"Hicieron bien. 'Campeones' ha sido un fenómeno social, de público y de crítica. Nunca sabremos qué habría pasado (con 'Todos lo saben'). Sobre el papel quizá hubiera tenido otro tipo de atención por Asghar y sus dos Óscar en la mochila. Pero puede que no. Me da pena que 'Campeones' no pasara la criba", apuntó.

Por último, al ser preguntado por las opciones de "Madre" en los Óscar, Bardem deja pasar unos segundos antes de responder.

"Ah, el corto de Sorogoyen. Está muy bien posicionado y sería maravilloso. Vaya año tendría Rodrigo tras los Goya", comentó, antes de precisar entre risas: "Creía que preguntabas por mi 'Mother", la película que protagonizó con Jennifer Lawrence y por la que fue nominado a los premios Razzie, lo peor del cine.

"Me enorgulleció eso, ¿eh? Mola mucho que te nominen como peor actor. ¡Es cojonudo! Si hubiera podido ir, lo habría hecho. Eso te enseña lo absurdo de todo esto. Ni eres el mejor ni eres el peor. Haces lo que puedes y... ¡Hasta luego, Lucas!".