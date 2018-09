Javier Cámara y Nacho Vigalondo, los fichajes de la temporada en TNT y TCM

El actor Javier Cámara, al frente de la nueva serie original de TNT "Vota Juan", y el director y guionista Nacho Vigalondo, como presentador de un nuevo programa sobre cine en TCM, son los "grandes fichajes" de la temporada de los canales del grupo Turner en España.

La producción propia será "un eje de la estrategia" de Turner Iberia, ha asegurado hoy Daniel González, su director general, durante la presentación a los medios de la temporada 2018/2019.

Guillermo Farré, director de contenidos, ha recordado que TNT fue pionera entre los canales de pago en la producción de series españolas, ahora en auge, con "Todas las mujeres" (2010) de Mariano Barroso, que años después se convirtió en un largometraje.

La nueva apuesta es "Vota Juan", una serie de comedia negra sobre el mundo de la política española, creada por Juan Cavestany y Diego San José y en la que Javier Cámara da vida a Juan Carrasco, un ministro de Agricultura que decide presentarse a las primarias de su partido y optar a la candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Entre las series de producción propia, pero de la matriz estadounidense del grupo, la gran apuesta es "I am the night", definida como "un descenso al corazón oscuro de Los Ángeles", dirigida por Patty Jenkins ("Wonder Woman") y con Chris Pine en la piel de un exmarine metido a reportero que va narrando la historia.

En el terreno de la comedia de situación destaca "Miracle Workers", del creador de "Saturday Night Live", que se desarrolla en una peculiar oficina celestial con Steve Buscemi como un Dios harto de los humanos y Daniel Radcliffe como ángel y asistente.

Tras el éxito de "Ricky Morty", que tendrá nueva temporada, el grupo sigue apostando por la animación para adultos con una nueva serie, "Close enough", a la que se sumarán "The last original gángster", la comedia del cable estadounidense más vista de 2018, y "Full frontal Samantha Bee", el "talk show" de la ácida presentadora americana nominada este año a siete premios Emmy.

En cuanto a series ajenas, TNT estrenará la cómica "The Rookie", con Nathan Fillion en la piel de un cuarentón dispuesto a cumplir el sueño de su vida, ser policía en Los Ángeles, y en el otro extremo del país, "FBI", un drama policial ambientado en la Gran Manzana, de Dick Wolf, el creador de "Chicago" o "Ley y orden".

Además, habrá nuevas temporadas de series como "Younger", la final de "Big Bang Theory", "Mom", "Black-ish", "The Flash", "Chicago med" o "Vikingos".

TCM, canal especializado en cine, seguirá apostando por las entrevistas con invitados ilustres del cine español, que programarán sus películas favoritas.

Con Nacho Vigalondo han dado un paso más allá y le han ofrecido un programa propio que, por el momento, no tiene título.

El director de "Colossal", que viene de rodar en Estados Unidos, ha explicado que su intención es descubrir al público películas desconocidas para muchos. "Voy a hacer lo que hago en casa gratis, que es poner pelis y dar la brasa, pero cobrando", ha resumido.

El canal TCM también tiene previsto programar documentales como "La cinecicleta", un proyecto en el que dos amantes del cine han cruzado África en bicicleta con un proyector, mostrando películas en pequeñas aldeas donde en ocasiones nunca se había visto un filme.

O "Friedkin uncut", sobre el creador de "El exorcista" o "French Connection", en el que participan desde Wes Anderson a Willem Dafoe, Coppola o Tarantino.

Los responsables de TCM también han confirmado que habrá una segunda edición del Festival TCM que se celebrará del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el centro de Madrid, con tertulias y proyecciones de clásicos en pantalla grande.