Javier Fesser: "Quien ve 'Campeones', se siente feliz y mejor persona"

Javier Fesser, director de "Campeones", la película escogida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los Óscar, dijo hoy a Efe que tiene "gran confianza" en las opciones de la cinta y aseguró que quien la ve "se siente feliz y mejor persona".

"Quien ve esta película se siente feliz y mejor persona", señaló el cineasta en una entrevista con Efe horas antes del inicio de la 24 edición de la muestra de cine Recent Spanish Cinema, que tendrá lugar esta noche en el Egyptian Theatre, de Los Ángeles (California).

"Sin pretenderlo, hemos hecho una película amable y cercana, que conecta con la gente pero no trata de apabullar a nadie con su narrativa", explicó el realizador madrileño, de 54 años, sobre este filme, aspirante a competir en la categoría de mejor película de lengua no inglesa en los Óscar.

La cinta fue escogida por la Academia de Cine tras superar los otros dos títulos preseleccionados: "Handia", de Jon Garaño y Aitor Arregi, y "Todos lo saben", de Asghar Farhadi, con Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín en su reparto.

"Campeones" ha recaudado cerca de 19 millones de euros en España y ha pasado 26 semanas en la lista de los 25 títulos más vistos en cartelera.

Interpretada por un elenco mixto de actores profesionales con Javier Gutiérrez a la cabeza y un grupo de jóvenes discapacitados, "Campeones" cuenta la historia de un entrenador de baloncesto que pierde su empleo por conducir borracho y es condenado a hacer trabajo comunitario entrenando a un equipo con discapacidad intelectual.

"Sentí una gran empatía por estas personas desde que leí el guión de David Marqués. Creo que tiene unas dosis de emoción y de humor muy relacionadas la una con la otra. Eso es lo que hace que la película no pase desapercibida y por lo que confío en su potencial para los Óscar", declaró Fesser, que cree en el mensaje universal de la historia.

"Se basa en una mirada feliz, optimista y positiva de la vida que tienen las personas con discapacidad intelectual. Son personajes que trabajan desde la esencia y el corazón. Al final, las otras capas que crean las culturas desaparecen y queda el ser humano", dijo.

La 91 edición de los Oscar se celebrará el 24 de febrero, pero para llegar ahí "Campeones" aún debe pasar una primera criba hacia finales de año (la lista se reducirá de 87 aspirantes a tan solo nueve), y la selección definitiva de las cinco nominadas a finales de enero.

En su categoría figuran títulos como la mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón; la polaca "Cold War", de Pawel Pawlikowski; la colombiana "Birds of Passage", de Cristina Gallego y Ciro Guerra; la alemana "Never Look Away", de Florian Henckel von Donnersmarck; o la japonesa "Shoplifters", de Hirokazu Kore-eda.

"Ese es uno de los regalos de esta aventura: el nivel y la categoría de cine al que tienes que acompañar. Jamás he entendido el cine como competencia. ¿Quién puede decir que una película está por encima de otra? Pero tengo gran confianza en la película más allá de su valor cinematográfico", explicó el director.

"Confío en su utilización de este lenguaje tan brutal que es el cine para cambiar las cosas. En este caso, para cambiar la mirada de la sociedad hacia las personas diferentes. Esa es una de las mayores alegrías que nos ha dado la película: notar que está ayudando a mejorar la vida de estas personas", manifestó.

Fesser es un viejo conocido en Hollywood. Ya recorrió la alfombra roja de los Óscar en la gala de 2007, cuando fue finalista al mejor cortometraje con "Binta y la gran idea".

"Siento la misma ilusión que entonces, pero la responsabilidad es mayor", afirmó.

"Campeones", indicó Fesser, "no es un corto que llega a los Óscar tras ganar unos festivales. Esta película representa a España, y en esta ocasión, el público ha coincidido con la Academia y al revés. Siento que el público español está deseando que lleguemos hasta el final porque la siente suya. Y lo digo con un orgullo enorme y felicidad".

Para conseguir visibilidad y llegar al mayor número de académicos, los deportistas españoles Rafael Nadal y Pau Gasol se han comprometido a grabar vídeos de apoyo a la película, reconoció Fesser.

El programa del Recent Spanish Cinema incluye también la exhibición de "Handia", ganadora de diez premios Goya, así como las cintas "Muchos hijos, un mono y un castillo" y "La tribu".

