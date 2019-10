Jay de Bad Religion: El punk cambió y se volvió "mainstream" en los 90

Jay Bentley ha dedicado al menos 40 de los 55 años de su vida a la música, principalmente con la banda estadounidense Bad Religion, una de las exponentes más reconocidas del punk rock, género que en su opinión ha cambiado y que se volvió popular en los 90 pese a que muchos no sabían de qué iba.

Bentley considera que hasta antes de la década de los 90 el punk no era popular pero en esa época comenzó a hacer parte de la tendencia mayoritaria, de lo "mainstream".

"Con eso vinieron bandas que no conocían la ideología detrás del punk. Para mí el punk no era moda, era la idea que venia desde mucho antes, la idea de rebelarse", dijo a Efe el músico nacido en Wichita (EE.UU.) el 6 de junio de 1964.

Este género musical, cuyo origen nunca ha sido del todo aclarado pero que estalló en los 70 con bandas como las británicas Sex Pistols y The Clash y las estadounidenses The Ramones y Dead Boys, fue el que educó al bajista de Bad Religion, que cree que "hacer preguntas es la cosa más humana que se puede hacer".

"Debes ser honesto si estás dispuesto o no a recibir las respuestas. Para mi el punk ha sido mi educador y creo que tal vez ahora la música punk-rock se ha vuelto más exitosa, se ha recluido un poco de lo que realmente es y se ha acercado mucho a géneros como el pop, lo que está bien", aseveró.

Sobre el trabajo que ha hecho en 40 años la banda californiana, reconocida por canciones como "American Jesus" o "21st Century (Digital Boy)", Bentley considera que siempre han dejado "un mensaje contundente" a través de sus canciones.

"Siempre hemos tenido nuestro discurso y todo eso está expresado en nuestra música, somos una banda social y política (...) Los problemas sociales se extienden a través de las canciones y esas cosas no cambian", apostilló.

Y es que en ese mensaje lo de menos es el "lado del que estés o tu plataforma política", pues todo el mundo se levanta todos los días preocupado por "sus hijos, por pagar las cuentas, mientras que las ideologías políticas suben y luego caen".

"Nosotros miramos como ser mejores personas y ahí encontramos las respuestas", aseveró.

Al hablar de progresión personal, Bentley manifiesta que ahora es "más maduro" y tiene un "poco más control sobre mis voces internas o impulsos".

No obstante, afirma: "No creo que haya cambiado mucho desde que tenía unos 18 años. No creo que haya cambiado mucho el sentimiento, el cuestionarme los propios motivos y las razones".

La banda norteamericana actualmente realiza una gira por Latinoamérica y Bentley recuerda que la primera vez que los invitaron a esta región se sorprendió porque había mucha gente que conocía sus canciones.

"En todas las veces que hemos vuelto, hemos tenido muy buenos momentos con la gente que realmente parece disfrutar lo que Bad Religion tiene para ofrecer", dijo.

La agrupación estuvo el 24 de octubre en Buenos Aires, el 29 en Sao Paulo y hoy se presenta en Bogotá, un escenario ya conocido para la banda, pues se subió al escenario del Festival Esteréo Picnic en 2016.

"Alguien me dijo que Colombia es una gran escuela (...) y ahora que hemos sido invitados a Colombia nos sentimos muy honrados porque es un maravilloso país, cuando hablamos con otros sobre música y política, o lo que sea, la pasamos bien", resaltó.

En la capital colombiana, el escenario será el Royal Center y el concierto, que compartirán con los también estadounidenses de The Offspring, tendrá lleno total, pues desde hace varios días se agotaron todas las entradas.

Según Bentley, los bogotanos se encontrarán con un espectáculo que agrupará toda su carrera porque, explica, la gente va a querer escuchar canciones de todos sus álbumes como "Suffer", "Against the Grain", "The New America" o "How Could Hell Be Any Worse?", su primer trabajo y que fue publicado en 1981.

"Intentamos meter cosas que representen toda nuestra carrera musical con canciones que lleven nuestro mensaje y compartir un buen rato", concluyó el bajista, que en Bogotá también presentará "Age of the unreason", el primera álbum publicado por la banda tras seis años sin entrar a los estudios.