Jean Reno: "Volver a España es volver a escuchar las raíces"

Hijo de exiliados gaditanos del franquismo, el actor francés Jean Reno (Casablanca, 1948) ha rodado su primera película en español junto a Gerardo Olivares, "4 latas", una "road movie" a través del desierto del Sáhara que llega este viernes a los cines.

"Volver a España es volver a escuchar las raíces", dice a Efe el protagonista de filmes como "Ronin", "León el profesional" o la saga cómica "Los visitantes", que repite a las órdenes de Olivares después de su experiencia en "Hermanos del viento" (2015) aunque en aquella no hablaba en español.

"Si lo pensaba demasiado no iba a hacerlo así que lo hice, me lancé a la aventura. Buscaba la reacción de los demás para ver si lo que decía era demasiado horrible, pero creo que me entendían, aunque a veces me salía el acento andaluz y a veces no", cuenta.

Basada en experiencias reales del propio Olivares, viajero empedernido, "4 latas" cuenta la historia de dos amigos, Jean Pierre (Reno) y Tocho (Hovik Keuchkerian), que deciden ir a Mali a visitar a un viejo amigo (Enrique San Francisco).

Al unirse a ellos Ely (Susana Abaitua), la hija de su amigo, lo que iba a ser un cómodo viaje en avión se convierte en una aventura por el desierto en un 4 latas de tres personajes que no pueden ser más opuestos, aunque tienen en común que no pasan por su mejor momento.

"Es una comedia pero trata temas que resuenan hoy en el mundo, como la inmigración", dice Reno. "A mí me dio mucho que pensar sobre la relación Europa-África, el que tiene dinero y el que no, todo eso, hay algo sobre nuestra vida, sobre la locura del mundo en que vivimos".

La otra experiencia que se lleva, además la relación con el resto del equipo, es la vivencia del desierto. "Me recordó a 'El gran azul', antes de hacer esa película nos sentamos frente al mar para ver si pasaba algo entre el mar y nosotros, y aquí ha sido igual, el desierto te cambia".

El viaje es una constante en la filmografía de Olivares desde su etapa como documentalista, pero también como director de ficción de títulos como "14 kilómetros", "El faro de las orcas" o "La gran final".

El único español que ha ganado la Espiga de Oro de la SEMINCI ha dado la vuelta al mundo filmando, desde Mongolia a Argentina y de los Alpes a la selva del Amazonas.

Esta historia nace de uno de esos viajes, en los 90, cuando cruzó el desierto de Argelia hasta la frontera de Mali en un Seat Panda, junto a un amigo.

"Una noche conocí a dos franceses que bajaban con coches viejos e iban a Mali y Níger a venderlos, eran como los últimos románticos de un movimiento de gente que desde finales de los 70 se dedicaban a vivir así la aventura", explica el director.

Muchas de las anécdotas y personajes que aparecen en "4 latas" surgen de vivencias reales durante sus viajes a lo largo de los años.

"Con esta película he vuelto a mis orígenes como cineasta, después de la trilogía sobre la naturaleza y la infancia quería regresar al Sáhara haciendo el viaje inverso al de '14 de kilómetros'", señala el director.

Aquel trabajo con el que triunfó en la SEMINCI era un relato sobre los inmigrantes viajan de África a Europa, mientras que éste es el viaje inverso, los europeos que huyen de la rutina de sus vidas en busca de libertad o de empezar algo nuevo.

Uno de los grandes aciertos del filme es la banda sonora, compuesta por el músico Yuri Méndez, conocido artísticamente como Pájaro Sunrise y que también sale a la venta este viernes, con el título "Man of many faces".