Jeff Bridges da el salto a la televisión con "The Old Man"

El oscarizado actor Jeff Bridges llega a la pequeña pantalla para protagonizar "The Old Man", la nueva serie de la cadena FX que se basará en un libro homónimo del escritor Thomas Perry sobre un oficial retirado de la CIA.

Este será el primer papel destacado en televisión para Bridges, nominado a los premios Óscar en 7 ocasiones y ganador de la preciada estatuilla a mejor actor por su papel en "Crazy Heart" en 2009.

Bridges se suma a la televisión tras una larga carrera cinematográfica que incluye "The Big Lebowski", "Tron", "Kingsman: The Golden Circle" y "Crazy Heart", con la que además del Óscar también se hizo con un Globo de Oro como actor principal.

El intérprete encarnará a Dan Chase, un antiguo oficial de la CIA que desde que se retiró dos décadas atrás ha permanecido fuera del radar y la influencia de la agencia de inteligencia estadounidense.

Sin embargo, la historia arrancará cuando, tras sufrir un intento de asesinato, el exoficial se da cuenta de que tiene que reconciliarse con el pasado y sus asuntos pendientes para poder asegurar su futuro.

Jon Steinberg y Robert Levine escribirán el guión completo y producirán la serie.

"Jeff Bridges es un actor icónico, extraordinario y tenerlo como protagonista de esta producción marca un momento increíble para FX", dijo en un comunicado Nick Grad, presidente de contenidos de FX, cadena que es propiedad de Disney.

"Jon Steinberg y Robert Levine han presentado un guión increíble y Jeff es perfecto para el papel de Dan Chase. También estamos contentos de trabajar con Warren Littlefield, con quien hemos tenido una asociación fantástica en 'Fargo'".

"The Old Man" se publicó en 2017 y fue escrito por el novelista Thomas Perry, quien además ha trabajado como guonista y productor en varias películas como "Simon & Simon" y "Start Trek: The Next Generation".