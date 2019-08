Jennifer López, la “diva del Bronx” deslumbra con su “cumpleaños” en Málaga

La artista neoyorquina Jennifer López, conocida popularmente como la “diva del Bronx”, ha deslumbrado llena de brillo esta noche en Málaga con su espectáculo “It’s my party”, único concierto de la cantante en España con el que ha celebrado su 50 “cumpleaños” rodeada de miles de seguidores.

En el espectáculo, que ha comenzado con media hora de retraso, se ha mostrado varios vídeos sobre la artista como su participación en el programa World of Dance, el trailer de la película “Hustlers” -que se estrena en septiembre de este año y en la que participa- y un vídeo sobre la gira con imágenes de la vida de la artista.

El cuerpo de baile ha recibido a JLo con champán y fuego para comenzar con la canción “Medicine”, en la que la artista ha aparecido como una diosa portada a hombros por sus bailarines y con un mono ajustado de brillantes que completaba una capa cubierta por volantes de la que luego se ha desprendido.

“España, ¿están listos?”, ha preguntado Jennifer López, que ha mantenido varios diálogos con el público para preguntarles si estaban preparados para la fiesta de cumpleaños que iba a comenzar y que iban a celebrar durante todo el verano, una conversación bilingüe ya que “es un reto hablar en español”.

El espectáculo de la gira de López ha sido todo un misterio pues hasta media hora antes del concierto no se sabía nada sobre la cobertura mediática de este concierto, en el que no han podido realizar fotografías los medios gráficos por orden de la productora del evento.

La organización de este concierto ha sido un secreto hermético de la cantante, que se prodiga en redes sociales donde recientemente celebró su fiesta de cumpleaños que rememora en esta gira.

El público ha cantado el cumpleaños feliz a la artista, que ha avisado que tenía “unas reglas para esta fiesta” como cantar, bailar y pasar un buen rato, una actuación en la que la artista ha sido endiosada por su grupo de baile.

Éxitos como “Get Right”, “Jenny from the Block”, “Ain’t your Mama”, “El anillo” o su canción más reciente “Dinero” han sido interpretados esta noche por la artista entre ovaciones del público, una audiencia que se ha entregado por completo a los deseos de “JLo”.

La artista ha cambiado de vestuario hasta en cinco ocasiones y en él ha estado marcado por las transparencias, los monos ajustados y los brillantes combinados con colores llamativos como el neón con los que ha bailado cómodamente para en varias ocasiones hacer “twerking” o “perrear” de cara al público, que la ha animado a continuar con sus movimientos.

Una de las novedades de esta gira que ha tenido lugar en el concierto de Fuengirola ha sucedido cuando la artista ha cantado la canción en español de la película “Selena”, a la que ha acompañado el público con mucha emoción.

El lugar mágico en el que ha tenido lugar el concierto ha sido el Castillo Sohail, una fortaleza medieval que acoge en su ladera el ciclo de conciertos del Marenostrum Castle Park Festival Festival Fuengirola y que en esta ocasión ha vibrado como nunca con el baile.

Poco se sabe de la estancia de Jennifer López en la Costa del Sol, a la que llegó anoche en avión acompañada de su hija, Emme Anthony, para prepararse de cara al concierto de esta noche.

La cantante, bailarina y actriz internacional ha fascinado a los asistentes con sus canciones más movidas con coreografías explosivas para temas como "On the floor" o "Dance again", que ha dejado a su público con ganas de más "JLo".