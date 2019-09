Jennifer López y Cardi B, estafadoras con mucho ritmo en los cines de EE.UU.

Jennifer López y Cardi B son dos de las estrellas de "Hustlers", el estreno más importante de la semana en Estados Unidos y en el que estas artistas latinas lideran a un grupo de bailarinas de "striptease" que crean un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.

Lorene Scafaria ("Seeking a Friend for the End of the World", 2012) es la guionista y directora de esta cinta basada en una historia real y que cuenta con un reparto completamente femenino en el que también figuran Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

Aunque llega precedida de buenas críticas tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), "Hustlers" tendrá un duro rival en "It Chapter Two", que se estrenó la pasada semana, para imponerse en la taquilla estadounidense.

Por su parte, Ansel Elgort, Nicole Kidman, Sarah Paulson y Jeffrey Wright dan forma al notable elenco de "The Goldfinch", película dirigida por John Crowley ("Brooklyn", 2015).

Basada en la aclamada novela homónima de la escritora Donna Tartt, este drama se centra en un joven cuya madre es asesinada debido a un atentado en un museo de arte.

Emile Hirsch y Bruce Dern son las caras más conocidas de "Freaks", un thriller escrito y dirigido a cuatro manos por Zach Lipovsky y Adam B. Stein.

Esta película presenta a un padre paranoico y obsesionado con que su hija no abandone la casa en la que viven y salga al mundo exterior.

Además, los seguidores del cine "indie" tienen una cita este fin de semana con "The Sound of Silence", película del realizador debutante Michael Tyburski y que pasó por el Festival de Sundance con el protagonismo de Peter Sarsgaard y Rashida Jones.

Este largometraje cuenta la historia de un hombre que se dedica a "afinar" casas con el objetivo de que los sonidos de las viviendas ayuden a sus inquilinos a tener una mejor vida.

Y, por último, los amantes del terror contarán con "Depraved", reinterpretación en clave moderna de "Frankenstein" a cargo del cineasta Larry Fessenden.