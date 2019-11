Jennifer López, "Retablo" (Perú) y "A Vida Invisível" (Brasil) optan a Spirit

La estrella latina Jennifer López, la cinta peruana "Retablo" y la película brasileña "A Vida Invisível" figuran en la lista de nominados para los premios Spirit del cine independiente, anunció este jueves Film Independent, que es la institución que organiza estos reconocimientos.

López optará al premio a la mejor actriz de reparto por "Hustlers", una aplaudida y exitosa cinta que la ha situado en las quinielas al Óscar por la misma categoría.

La hispana se enfrentará en este apartado a Taylor Russell ("Waves"), Zhao Shuzhen ("The Farewell"), Lauren "Lolo" Spencer ("Give Me Liberty") y Octavia Spencer ("Luce").

Por su parte, la cinta peruana "Retablo", del realizador Álvaro Delgado-Aparicio, y el filme brasileño "A Vida Invisível", del director Karim Aïnouz, fueron nominadas al galardón a la mejor película internacional.

"Retablo" y "A Vida Invisível" se verán las caras con "Parasite" (Corea del Sur), que es uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2019.

Al Spirit a la mejor película internacional también serán aspirantes las francesas "Les Miserables" y "Portrait de la jeune fille en feu" y la británica "The Souvenir".

Además, el cineasta estadounidense de origen latino Rashaad Ernesto Green recibirá el galardón Someone To Watch Award y optará con su cinta "Premature" al premio John Cassavetes al mejor largometraje hecho con un presupuesto menor al medio millón de dólares.

Por otro lado, el Spirit a la mejor película tendrá como nominadas a "A Hidden Life", "Clemency", "The Farewell", "Marriage Story" y "Uncut Gems".

El premio a la mejor ópera prima se decidirá entre "Booksmart", "The Climb", "Diane", "The Last Black Man in San Francisco", "The Mustang" y "See You Yesterday".

Por otro lado, Robert Eggers ("The Lighthouse"), Alma Har'el ("Honey Boy"), Julius Onah ("Luce"), Lorene Scafaria ("Hustlers") y Benny Safdie y Josh Safdie ("Uncut Gems") son los candidatos a mejor director.

Renée Zellweger ("Judy"), Alfre Woodard ("Clemency"), Mary Kay Place ("Diane"), Elisabeth Moss ("Her Smell"), Hong Chau ("Driveways") y Karen Allen ("Colewell") fueron nominadas a la mejor actriz.

Y el premio al mejor actor contará como candidatos con Robert Pattinson ("The Lighthouse"), Adam Sandler ("Uncut Gems"), Kelvin Harrison Jr. ("Luce"), Chris Galust ("Give Me Liberty") y Matthias Schoenaerts ("The Mustang").

La 35 edición de los Spirit se celebrará en Santa Mónica (EE.UU.) el 8 de febrero de 2020, justo un día antes de que se entreguen los Óscar.