El actor Jerry O'Connell no podría resolver un crimen en la vida real

"Hay que llevar cuidado con creerse policía y tratar de resolver los crímenes por cuenta propia", confiesa el actor Jerry O'Connell, que a diferencia de su personaje en la serie de AXN "Carter", él es más precavido con los problemas de la gente.

"La diferencia principal con mi personaje es que yo no me engaño. Se perfectamente que no podría resolver ningún caso (...) Por lo que si necesitas encontrar a una persona que se ha perdido o que le ha pasado algo, no me llames porque haya hecho de detective en la tele. No podré ayudarte, busca un profesional", ha afirmado O'Conell entre risas en una entrevista con EFE.

Tras la "gran acogida" que ha tenido la primera temporada de la serie canadiense tanto en Estados Unidos como en España, Reino Unido y Portugal -entre otros-, el próximo 14 de noviembre llega al canal AXN la segunda temporada, la última apuesta de Sony Pictures Television Networks que combina comedia, drama e investigaciones policiales con un protagonista "muy particular".

Harley Carter (O’Connell), ex estrella de Hollywood en la serie de éxito "Call Carter", utiliza la experiencia acumulada durante años actuando como detective en televisión para resolver misterios de la vida real en su encantadora ciudad natal en Bishop, Ontario. Mezclando sus habilidades naturales como detective con sus ligeramente sobrevaloradas habilidades como actor.

Con su licencia de detective privado y con la compañía de sus mejores amigos -Dave Leigh (Kristian Bruun) y la veterana agente Sam Shaw (Sydney Poitier Heartsong)- Harley se enfrenta a una nueva serie de misterios extravagantes, a la vez que intenta resolver sus problemas amorosos y personales.

El actor neoyorquino, conocido por su papel protagonista en la película "Cuenta conmigo" (Rob Reiner, 1986) señala que en esta temporada se va a ver claramente un triángulo amoroso entre su personaje, Sam y el nuevo jefe de policía, Joyce Warwick (Lyriq Bent).

"Bent es un actor fantástico y muy guapo. No vamos a juzgar a nadie por su aspecto, pero si tuviéramos que hacerlo, honestamente es mucho más guapo que yo, y claro eso hace que mi personaje no esté contento, porque él quiere a Sam, pero ella está interesada en Joyce", apunta.

"Carter", la serie que "se ríe de las películas y otras series detectivescas", es una combinación de risas, tragedia y crímenes, uno de sus puntos fuertes, defiende el actor, ya que "la comedia alimenta el drama" y el "drama alimenta a la comedia", como en la vida misma, un trabajo de los guionistas que "valora mucho" en esta producción.

O'Connell destaca el punto cómico de la serie con una anécdota del primer capítulo de esta segunda temporada, en el que para resolver el caso de una mujer desaparecida se mete tanto en el papel que hasta se disfraza de ella.

"Para resolver el caso me pongo la ropa de la mujer, me meto en la cama con su marido y hasta le acaricio, fue muy divertido porque incluso para el actor que lo interpretaba era una situación súper incómoda, pero yo no paraba de reírme", recuerda entre risas.

Asimismo, el neoyorquino confiesa a EFE que si tuviera la oportunidad de compartir reparto con un actor español sería sin dudarlo Antonio Banderas. "Desde que mi mujer rodó con él una película está obsesionada, hasta el punto de que me preocupa, así que por ella y porque es un magnífico actor, le elijo a él", concluye.

Silvia García Herráez