Joan Baez inicia la cuenta atrás

Escuchar a Joan Baez por primera vez, sabiendo que es además la última, da a las cosas un sentido distinto. Esa sensación de momento único, extraordinario, lo han vivido este miércoles los admiradores de la cantante estadounidense en el comienzo del 54 Festival de Jazz de San Sebastián.

No ha sido la única protagonista de la jornada, que tiene a Jamie Cullum como encargado del cierre, pero el británico es ya casi colega del público del festival donostiarra, así que la principal novedad ha sido esta mujer de 78 años y 60 de carrera, que ha visto desde el escenario de la playa el llenazo del Jazz Band Ball inaugural.

Miles de personas han seguido desde la arena y las terrazas del Kursaal la actuación de la artista de raíces mexicanas, que ha saludado con un "gabon" (buenas noches) en euskera para decir a continuación en castellano que esta era su "primera vez en la playa", aunque no ha hecho más precisiones y es difícil creer que en seis décadas no se haya visto en una situación similar.

Baez ha resumido en 22 canciones toda una vida dedicada a la música, un repaso más que somero para un currículum indisociable de los múltiples movimientos que ha abrazado como activista política y social, en el que caben desde la lucha pacífica de Martin Luther King y la oposición a las guerras de Vietnam y Bosnia, en el pasado, a la causa de los presos del independentismo catalán, en el presente.

Pero si alguien esperaba hoy mensajes o proclamas de la artista, se ha quedado con las ganas, porque Baez se ha centrado básicamente en cuadrar un repertorio para una hora y cuarto, que ha comenzado con "Don't Think Twice, It's All Right", de Bob Dylan.

Ha sido generosa con los temas su amigo, del que también ha interpretado "It Ain't Me Babe" y "Forever Young", y sin embargo ha aparcado a Tom Waits, de quien tomó su "Whistle Down The Wind" para titular su último álbum, todo él de versiones.

Si durante su larga gira de despedida, este "Fare Thee Well Tour" que le ha traído de nuevo a Europa tras recorrer su país, ha dado cancha a las canciones de ese disco, para el Jazzaldia sólo ha elegido una, "The President Sang Amazing Grace", creada por Zoe Mulford después de que Barack Obama cantara un conocido himno en el funeral por los nueve afroamericamos asesinados en una iglesia de Charleston (Carolina del Sur) en 2015.

Es la composición más reciente de un repertorio que ha remitido sobre todo a sus primeros años, a títulos como ese "Joe Hill" que llevó a Woodstock hace medio siglo.

Canciones como "Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around" y "Deportees" las ha actualizado con dedicatorias a los movimientos femeninos que han surgido en los últimos años, la primera, y a los refugiados y deportados mexicanos, la segunda.

Y por supuesto ha habido guiños a la audiencia, aunque no sorpresas porque ya se esperaban, con la inclusión en el repertorio de "Txoria txori", de Mikel Laboa, un himno ya de la música en euskera, que ha sonado tempranero y el público ha cantado con ella casi en un susurro.

Aún antes ha sonado "Llegó con tres heridas", el poema de Miguel Hernández al que puso música Joan Manuel Serrat, y ya en los bises el famoso "No nos moverán" que los españoles la escucharon cantar por primera vez cantar en TVE en 1977 en el programa "Esta noche... Fiesta" de José María Íñigo.

De pantalón y camiseta de tirantes negros, con un foulard de tonos fucsia, en una noche de calor pegajoso, Baez ha estado acompañada por Dirk Powell (mandolina, guitarra, bajo, piano, violín) y Gabriel Harris (percusión) y ha tenido a Grace Stumberg como apoyo vocal, para esos agudos a los que ya no llega.

Puede que tampoco haya perdido tanto, porque esa voz madura, más rota, le sienta bien. Y además, a estas alturas, nadie habrá acudido con la intención de poner nota a Joan Baez, que sigue haciendo que "No more Auction Block" suene muy reivindicativa.

"Suzanne", de Leonard Cohen, ha sido otro de los temas de este concierto, para el que ha seleccionado tres de sus canciones protesta favoritas, según ha declarado recientemente a la revista "Rolling Stone": "The Boxer", de Simon and Garfunkel", muy coreada; "Gracias a la vida", de Violeta Parra, la última antes de los bises; e "Imagine", de John Lennon, ya en los extras.

Con su paso por San Sebastián, ha iniciado ya la cuenta atrás para su adiós definitivo de los escenarios, que tendrá lugar el domingo en el teatro Real de Madrid, tras los conciertos que ofrecerá esta semana en los festivales de Sitges y Sant Feliu de Guixols.