Joan Pera ha dedicado el Gaudí de Honor a todos los actores de su generación

El actor Joan Pera, que hoy ha recibido el Premio Gaudí de Honor de la Academia del Cine Catalán, ha dedicado el galardón a "todos los actores y actrices de mi generación".

En un discurso profundamente emocionado, sobre todo, en el arranque, Pera ha resumido con el Gaudí en su mano: "Toda mi vida está aquí y no sé qué decir".

Incapaz de articular palabra, finalmente Pera ha comentado que "como decía Groucho, valdría la pena que estuviera callado y que nadie pensara que eres tonto, y no que empezase a hablar y se notara pronto".

Ha dicho que, "en general, he sentido una gran estimación" por parte de todos, y que el Gaudí de Honor es "un premio a 70 años de profesión, a toda la gente que he tenido al lado, directores, actores, guionistas".

El momento más emotivo ha tenido lugar cuando ha dedicado el galardón a nivel particular a su esposa, Maria del Carme, "con la que me comprometí cuando teníamos 15 años con una vida de teatro y cine" y a sus seis hijos que han sabido "compartir nuestro proyecto aunque no fuera el suyo".

Joan Pera ha hecho un repaso por su trabajo en la televisión, como actor de doblaje, en el teatro y en el cine.

Ha rendido homenaje imitando las voces de algunos de los artistas con los que tuvo una más estrecha relación, Paco Morán y Joan Capri.

Ha finalizado su discurso pidiendo "larga vida al cine y el teatro, pero que sea una vida digna, libre, sin imposiciones ni discriminaciones, con un teatro y un cine que pueda hacer cualquiera".

Hombre de teatro y de televisión, apenas se ha asomado como actor en una decena de películas, en algunas con un fugaz cameo, pero en la gran pantalla se le recuerda como la voz de Rowan Atkinson en Mr.Bean y, sobre todo, como el alter ego, tanto en catalán como en castellano, de Woody Allen.

En una entrevista a Efe, Pera decía el pasado mes de diciembre que aunque había hecho poco cine, el cine "ha representado mucho para mí; vengo de una generación que veíamos cine todos los domingos y vivíamos de esa experiencia toda la semana".

