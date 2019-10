Joan Pera y Joel Joan unen sus dotes cómicas en "El pare de la núvia"

Joan Pera es el gran protagonista de "El pare de la núvia", la obra que Joel Joan y Hèctor Claramunt han escrito a medida para "el mejor actor de comedia de Cataluña", según han señalado este miércoles los directores de la obra, que se estrena el 12 de octubre en el teatro Condal de Barcelona.

Tras el éxito de "Escape room", Joel Joan y Hèctor Claramunt han puesto su talento al servicio de las dotes cómicas de Joan Pera, quien a lo largo de sus más 50 años de carrera ha conseguido crear un personaje propio que hace reír a su público solo con su presencia.

En esta ocasión, Joan Pera interpreta a Francesc Ramon Pujols-Pinyol, un maestro galletero que se ha hecho rico gracias a su empresa Galetes Pujols-Pinyol y tiene una única hija, Maritxell, que está a puto de casarse con el yerno perfecto.

Este magnate de las galletas está tan ilusionado con el enlace que ha montado un 'bodorrio' por todo lo alto, al que ha invitado a amigos, conocidos y desconocidos; pero entra en pánico cuando conoce a la madre de su yerno y se da cuenta que es una antigua amante, por lo que el yerno perfecto podría ser también su hijo.

"Ver sufrir a Joan Pera sobre el escenario es muy divertido, así que hemos buscado una situación en la que se encuentre realmente mal", ha bromeado Joel Joan.

A partir de este conflicto argumental, los autores han construido una comedia romántica y alocada, con estructura clásica divida en actos y ambientada "aquí y ahora, con muchos referentes cercanos para el público", según Joel Joan, que además de haber participado en la escritura es el director del montaje.

"Cuando me dijeron que protagonizaría 'El padre de la novia' pensé que me habían elegido por mi parecido con Spencer Tracy, por eso cuando me llegó el texto pensé que se habían equivocado", ha dicho en tono divertido Joan Pera, en relación a la película del mismo título de los años cincuenta.

"Esta obra no tiene nada que ver con las películas que hay con el mismo título -ha aclarado el director-. Hemos escrito una historia nueva con diálogos divertidos y situaciones delirantes, que tiene un tono de comedia de situación, como 'Plats bruts", la divertida serie de televisión con la que el actor Joel Joan se dio a conocer como autor.

"Pasan muchas cosas sobre el escenario y muy deprisa", ha agregado Joan Pera, que se ha quejado, con una sonrisa en la boca, que "los mayores vamos de cabeza intentado seguir el ritmo de los jóvenes".

Los jóvenes son, para Joan Pera, los dos autores y los actores Sergi Vallès, Marc Rius y Anna Carreño, que comparten escenario con otros más veteranos como Pep Sais y Maife Gil.

"A mi edad, me hace ilusión trabajar con gente joven -ha dicho Joan Pera-, porque te haces viejo cuando tienes todas las respuestas y nadie te pregunta nada, y es bonito ver que hay gente joven que está interesada en ti".

En su opinión, Joel Joan es un gran director y una persona que ama el teatro, por lo que él, durante los ensayos, ha sido "muy obediente" y ha evitado enfrentarse a sus directrices, aunque ha reconocido, medio en broma medio en serio, que está deseando que empiecen las representaciones y el director no esté presente para hacer las cosas a su manera.

"Cuando llega el público es cuando ves claro lo que tienes que hacer y lo que no. Yo soy feliz sobre el escenario y lo único que busco es hacer feliz al público, y para ello hay que estar pendiente de lo que la gente está buscando y no decepcionarles", ha afirmado el actor, famoso por su capacidad de improvisar y de interactuar con los espectadores.

El director del teatro Condal, Daniel Anglès, ha asegurado que la unión entre Joel Joan y Joan Pera es "un cóctel explosivo" y ha anunciado que ya se han vendido 10 000 entradas anticipadas, por lo que está convencido que llegarán al estreno con 15 000.