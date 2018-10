Joan Roca se mantiene al frente de la lista de mejores cocineros del mundo

El mayor de los hermanos que rigen el Celler de Can Roca, Joan Roca, se mantiene al frente de la clasificación que escoge al mejor cocinero del mundo, los premios 'The Best Chef', un reconocimiento que ha celebrado a través de las redes sociales.

Roca recogió esta semana en Milán un galardón que ya obtuvo hace un año y que le sitúa en los más alto de una lista en la que le sigue el responsable del Noma 2.0, René Redzepi, y el madrileño Dabiz Muñoz del Diverxo.

Otros españoles que aparecen en los puestos destacados de la clasificación son Albert Adrià, Quique Dacosta, Martín Berasategui, Antoni Aduriz y Eneko Atxa.